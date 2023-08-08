الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

فرح الزاهد: باخد رأي فهمي وهنا في كل حاجة وما كنتش عاوزة أمشي من كواليس البطة الصفرا (فيديو)

فرح الزاهد، فيتو
فرح الزاهد، فيتو

فيلم البطة الصفرا، احتفلت الفنانة غادة عادل بالعرض الخاص لفيلمها  الجديد “البطة الصفرا”  وسط أبطال العمل وذلك داخل سينمات أحد المولات الكبرى أمس الإثنين.

 

تفاصيل فيلم البطة الصفرا

وكشفت الفنانة الشابة فرح الزاهد عن تفاصيل مشاركتها في فيلم البطة الصفرا وذلك على هامش العرض الخاص للعمل قائلة: الواحد في الكواليس ما كانش عاوز يمشي وكل طاقم عمل فيلم البطة الصفرا قلبهم أبيض واللي شدني البطة الصفرا شخصية لذيذة و إن شاء الله الناس تستمتع به وأنا باخد رأي أحمد فهمي وهنا الزاهد وكل اللي حواليا في كل حاجة.

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الفيلم يشارك في بطولته غادة عادل، محمد عبد الرحمن، سامي مغاوري، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، صلاح عبد الله، عمرو رمزي، أحمد طلعت، حسن أبو الروس وضيف الشرف أحمد أمين، من تأليف محمود عزت وإخراج عصام نصار.

في إطار كوميدي، تدور أحداث الفيلم حول دكتور جامعي منغلق على نفسه، لكنه يتورط بالسرقة والتعاون مع عصابة تسمى بـ (البطة الصفرا)، مما يجعله يقع في العديد من المغامرات والمفارقات الكوميدية.

 

وقام صناع الفيلم بتسجيل ثلاث أغنيات سيتم عرضها داخل أحداث الفيلم الكوميدي، وسيقوم عبد الباسط حمودة بغناء أحد تلك الأغاني، والثانية سيغنيها أحمد أمين الذي يظهر كضيف شرف، والأغنية الثالثة يغنيها المطرب أحمد الخطيب.

 

غاني الثلاث عمل عليها فريق عمل واحد وهم الشاعر مصطفى البرنس والملحن بلال سرور والموزع هاني ربيع وموزع الصوت ماهر صلاح، وسيتم استخدام أغنية منهم كترويج للفيلم.

 

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