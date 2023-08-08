عمرو رمزي يكشف لـ فيتو كواليس تجربته مع غادة عادل في فيلم البطة الصفرا (فيديو)

كشف الفنان عمرو رمزي عن كواليس فيلم البطة الصفرا الذي يشارك فيه مع غادة عادل قائلا:" التجربة دي من أنجح الأشياء اللي اتوفقت أسرة الفيلم فيها أنها تعمل عنوان يشد الناس وعملت “كاركتر” شكله حلو ودمه خفيف".

كواليس فيلم البطة الصفرا

وأضاف عمرو رمزي خلال لقائه مع “فيتو”: كاركتير ليس شيء مبتذل أو شئ مكرر وأنت بتكون متفاءل من أول ماتشوف اسم الفيلم أنه فيه جذب وشد، وكل عناصر الفيلم كانت عايزة تعمل حاجة حلوة وتعمل ضحك وغادة عادل من أطيب الناس اللي ليها كواليس في مصر طول الوقت بتشعر أنك قاعد مع أختك وصحبتك.

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تفاصيل فيلم البطة الصفرا

الفيلم يشارك في بطولته غادة عادل، محمد عبد الرحمن، سامي مغاوري، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، صلاح عبد الله، عمرو رمزي، أحمد طلعت، حسن أبو الروس وضيف الشرف أحمد أمين، من تأليف محمود عزت وإخراج عصام نصار.

في إطار كوميدي، تدور أحداث الفيلم حول دكتور جامعي منغلق على نفسه، لكنه يتورط بالسرقة والتعاون مع عصابة تسمى بـ (البطة الصفرا)، مما يجعله يقع في العديد من المغامرات والمفارقات الكوميدية.

وقام صناع الفيلم بتسجيل ثلاث أغنيات سيتم عرضها داخل أحداث الفيلم الكوميدي، وسيقوم عبد الباسط حمودة بغناء أحد تلك الأغاني، والثانية سيغنيها أحمد أمين الذي يظهر كضيف شرف، والأغنية الثالثة يغنيها المطرب أحمد الخطيب.

غاني الثلاث عمل عليها فريق عمل واحد وهم الشاعر مصطفى البرنس والملحن بلال سرور والموزع هاني ربيع وموزع الصوت ماهر صلاح، وسيتم استخدام أغنية منهم كترويج للفيلم.