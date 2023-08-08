الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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أخبار مصر

معرض لبيع وتسويق المنتجات اليدوية السبت المقبل بالجيزة

محافظة الجيزة؛فيتو
محافظة الجيزة؛فيتو

تنظم محافظة الجيزة بالتعاون مع منصة أيادي مصر ومجلس الأعمال اليمني معرض لبيع وتسويق المنتجات اليدوية بمشاركة ٣٣ عارض وذلك يوم السبت القادم الموافق 8/12 في تمام الساعة العاشرة صباحآ بفندق بيراميزا بالدقي.

وذلك بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وسفراء الدول المشاركة بالمعرض.

تكليفات محافظ الجيزة لمدير مديرية الطرق  

وكان قد شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف بالقطاعات المتبقية من خطة تطوير المحاور المرورية المحيطة والمؤدية للمتحف المصرى الكبير للارتقاء بالمظهر الحضارى وتحسين الصورة البصرية للمنطقة
وذلك بالتزامن مع استكمال مشروع الممشي السياحي والمظهر الجمالي على جسر ترعة المنصورية.
كما وجه محافظ الجيزة بتكثيف الرقابة والمتابعة لأداء شركات الجمع السكني بنطاق المدينة  لتكثيف أعمال النظافة ومنع إلقاء المخلفات بغير الأماكن المخصصة لها ورصد أى سيارات تلقي بالمخلفات على جانبى الطرق والترع وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وذلك خلال جولته التي قام بها لتفقد نسب التنفيذ بمشروع تطوير ورفع كفاءة محور المنصورية وذلك للوقوف على مراحل العمل الجارية ومدى الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها وذلك بنطاق مركز ومدينة كرداسة

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مبادرات بناء قدرات النشئ

 وتفعيلا لدور المجتمع المدني وتكاتف كافة أجهزة الدولة مع فئات المجتمع، وتنفيذا لبروتوكول التعاون بين وزارة التنمية المحلية و"مؤسسة مصر الخير ومؤسسة أجيال مصر" من خلال مشروع "قيم وحياة" والذي يهدف إلى نشر وتفعيل مجموعة من القيم الأساسية في المجتمع ورفع الوعي القيمي والأخلاقي للمواطنين. 

واستهدفت الورشة  غرس بذور القيم الاحدى عشر "المسؤولية – السلام – السعادة – الصدق – المحبة – النزاهة – التعاون – التواضع – الاتحاد – الاحترام – البساطة" بين طلبة وطالبات مرحلة التعليم الأساسي في الفئة العمرية من 10 إلى 15 سنة بعدد خمسة مدارس بالإدارات التعليمية بالمحافظة بواقع 20 طالبا وعلى مدار يومين لكل مدرسة بإجمالي 100 طالب وطالبة طول فترة المشروع وذلك من خلال الاستعانة بالشباب المبدعين من فريق عمل مشروع "قيم وحياة.

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احمد راشد محافظ الجيزة الجيزة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ترعة المنصورية هشام آمنة وزير التنمية المحلية

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