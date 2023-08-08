الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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محافظات

مبدعون باختلاف 2، طلاب جامعة الأقصر يشاركون في الملتقى القمي لطلاب ذوي القدرات

جانب من مشاركة طلاب
جانب من مشاركة طلاب جامعة الأقصر

طلاب جامعة الأقصر يشاركون في الملتقي القمي لطلاب ذوي القدرات الفائقة تحت شعار "مبدعون باختلاف 2" تحت رعاية الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، شارك طلاب وطالبات جامعة الأقصر من ذوى الهمم في الملتقي القمي لطلاب ذوي القدرات الفائقة بالجامعات والمعاهد المصرية، تحت شعار "مبدعون باختلاف 2"، بمعهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وبمشاركة 200 طالب وطالبة من مختلف الجامعات والمعاهد المصرية.

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ويشارك طلاب جامعة الأقصر في الأنشطة الطلابية المتنوعة رياضية، وثقافية، وفنية، وغيرها من الأنشطة، مع زيارة ميدانية للمتحف القومي للحضارات، وحضور العديد من المحاضرات المتميزة عن الأنشطة الطلابية ودورها في تشكيل الوعى لدى الطلاب ذوي القدرات الفائقة، والمشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، ووسيطة الخطاب الدينى، ومحاربة السلوكيات غير السوية، وغيرها من المحاضرات المهمة والفعالة للطلاب.

ويهدف الملتقى لدعم ذوي القدرات الفائقة وتمكينهم ودمج هؤلاء الأبطال أصحاب الطموحات والإنجازات، باعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع الجامعي.

وجرى اختيار الطلاب المشاركين في الفعاليات برعاية الأستاذة الدكتورة ليلة يوسف حميد، عميد كلية الألسن، مدير مركز خدمة طلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، ومتابعة الدكتورة إلهام على عيسى مستشار رئيس الجامعة لذوي الهمم، نائب مدير مركز خدمة طلاب ذوى الإعاقة بالجامعة، وإشراف الدكتور نجوى إسماعيل، ومتابعة الدكتور وائل الصغير، مدير رعاية شباب المركزية، والأستاذ محمد النوبى.

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