الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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محافظات

رفع 1010 أطنان مخلفات وقمامة من شوارع وميادين الدقهلية (صور)

حملات نظافة بالدقهلية،
حملات نظافة بالدقهلية، فيتو

تشهد محافظة الدقهلية استمرار الحملة المكبرة للنظافة وكنس الشوارع ورفع الأتربة والقمامة والتجميل وصيانة الانارة العامة والحدائق بالمنطقة المركزية من خلال معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها وبمشاركة 9 وحدات محلية.. 

حملات نظافة، فيتو

وتمكنت الحملات من رفع 350 طن مخلفات صلبة و620 طن قمامة و40 طن اتربه من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية بمشاركة معدات وعمال جهاز النظافة والتجميل..

وذلك في إطار توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات  الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.. 

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حملات نظافة، قيتو

وتنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، فقد استمر تنفيذ اعمال الحملة المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها من خلال مشاركة معدات 9 وحدات محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة.. 

هذا وقد أوضح "مختار" أنه تم رفع 350 طن مخلفات صلبة و620 طن قمامه و40 طن اتربه من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية بشرق وغرب ومركز المنصورة بمشاركة الوحدات المحلية ومعدات وعمال جهاز النظافة والتجميل.. 

حملات نظافة، فيتو

ومن جانبه اوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصوره انه بمشاركة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات بالمحافظة والمهندس فهمي علام والمهندس محمد عادل والمهندس سامح سعد بجهاز النظافه قد استمر التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة ومحمد امين رئيس حي غرب المنصورة والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء في كل من مراكز ومدن شربين وبلقاس ودكرنس وميت غمر والسنبلاوين واجا منيه النصر وبني عبيد ونبروه لمتابعة تنفيذ وتكثيف ورفع كفاءة النظافة والتجميل والانارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي من خلال المرور علي جميع قطاعات المنطقة المركزية "نطاق احياء شرق وغرب ومركز المنصورة" واستمر العمل في العديد من الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة.

حيث شمل العمل رفع الاتربه ورفع المخلفات الصلبه من ارض الاصطفاف وتشغيل المكنسيات بشارع الجيش وقناه السويس، وتقليم الأشجار بشارع عبد السلام عارف وميدان ديوان عام المحافظه ومحيط المجلس القومي للمراه، ورفع الأتربة من شارع الجيش وساميه الجمل، وترميم الارصفه بشارع النخله، ورفع كفاءه النظافه العامه بشارع الجيش وعبد السلام عارف وسندوب والمجزر والدراسات وشارع احمد ماهر والترعه وكليه الاداب وشارع الثانويه والعبور.

حملات نظافة، فيتو

وقد أكد "المحافظ "على المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول والتاكيد علي ازالة الاشغالات والتعديات بمراكز ومدن المحافظة...

احتياجات المواطن الخدمات المقدمة للمواطنين الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رؤساء الوحدات المحلية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مركز ومدينة المنصورة

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