جهاز القاهرة الجديدة يشن حملة على سيارات النقل والخرسانة الجاهزة بمحاور وطرق التجمع

شن جهاز مدينة القاهرة الجديدة حملة بالتجمع الثالث على سيارات النقل والخرسانة الجاهزة بمحاور وطرق التجمع الثالث لمواجهة المخالفات.

كما أعلن الجهاز إيقاف أعمال بناء بالمخالفة بوحدة سكنية بالعمارة رقم ١٤ عمارات ايجيكو في وجود مسئولي الأمن والتنمية بالتجمع الثالث.

وأضاف بالمرور اليومي على حي اللوتس تلاحظ قيام مالك قطعة رقم ٤٢ بأعمال زيادة في مسطح غرف السطح بالمخالفة وتم إيقاف الأعمال من قبل رئيس الحي وإدارة الأمن.

وتوقع الدكتور عبد الحميد الوزير رئيس مجلس إدارة شركة أرابيسك للتطوير العقاري ورئيس لجنة الدعم والمتابعة بجمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية أن ارتفاع أسعار الفائدة لها مردود إيجابي على القطاع العقاري، موضحا أنه لن يشهد السوق العقاري انخفاضا في المبيعات.

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وأضاف أن أسعار العقارات تشهد زيادة بنسبة لا تقل عن 20% خلال الفترة الحالية، بعد ارتفاع أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن المبيعات العقارية خلال سيزون الصيف ارتفعت بنسبة كبيرة، متوقعا أن تزداد المبيعات أكثر خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، وذلك بعد ارتفاع أسعار الفائدة.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الأخير رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

وأشار عبد الحميد الوزير إلى أن القطاع العقاري سيظل الملاذ الآمن للعملاء، موضحا أن أسعار العقارات تزداد سنويا بنسبة لا تقل عن 30%، فالقطاع العقاري يحقق العديد من المكاسب، لذلك لن يشهد القطاع العقاري انخفاض في المبيعات خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن النهضة العقارية التي شهدها القطاع العقاري خلال سنوات الماضية وخاصة بالمدن الجديدة، جعل القطاع يحقق نسبة نمو مرتفعة للدخل الإجمالي المحلي، حيث قامت الدولة بتدشين العديد من المدن الجديدة، ومن ضمنها مدينة العلمين والعاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة وغيرها من المدن الجديدة التي حققت نموا مرتفعا بالقطاع العقاري.

حدد صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي، بوزارة الإسكان أنظمة سداد شقق نزهة الأندلس والتى يطرحها الصندوق بالتجمع الثالث مدينة القاهرة الجديدة.

وأشار الصندوق إلى أن أنظمة السداد كالتالي:

- سداد مبلغ جدية حجز وقدره 100,000جم (مائة ألف جنيه مصري لا غير) بالإضافة إلى مبلغ 1000 جم (فقط ألف جنيه مصري لا غير مصروفات تسجيل لا تُرد - دفعة واحدة وغير مجزأ ـ عند التقدم للحجز بإحدى وسائل الدفع التالية:

سويفت ( سویفت کود HDBKEGCAXXX) بنك التعمير والاسكان فرع القطامية.

ACH عن طريق كافة البنوك لحساب بنك التعمير والاسكان - فرع القطامية.

تحويل داخلي لحساب بنك التعمير والإسكان - فرع القطامية من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك).

نقدا لدي إحدى فروع بنك التعمير والإسكان.