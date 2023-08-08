ضبط 10 عناصر اجرامية بحوزتهم كميات من الأيس والهيروين و180 طربة حشيش

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات بمديرية أمن القاهرة ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم ( 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام - كمية لمخدرى الهيروين والأيس - سلاح أبيض – ميزان حساس).

مديرية أمن السويس

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. وبحوزته 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام– سلاح أبيض.



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مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") وبحوزتهما (كمية لمخدر "الهيروين والأفيون والأيس").

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (أحد الأشخاص) وبحوزته 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام.

مديرية أمن الغربية

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") وبحوزته (كمية لمخدرى الهيروين والأيس "الشابو"– سلاح أبيض).

مديرية أمن الدقهلية

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين).

منطقة السحر والجمال

ضبط ( أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية) وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين) وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



يأتى ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.

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