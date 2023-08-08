الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط صاحب شركة تهرب من سداد 2 مليون جنيه مديونية في دمياط

الكسب غير المشروع،ڤيتو
الكسب غير المشروع،ڤيتو

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة تهرب من سداد  2مليون جنيه مديونية لصالح إحدى الشركات المملوكة للدولة فى دمياط.

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 قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة دمياط) لقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات المملوكة للدولة، وإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لصالح الشركة، مما مكنه من تكوين ثروة وذويه بطريقة غير مشروعة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء وحدة سكنية – تأسيس شركة)، بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك.

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وقدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المذكور بحوالى  2 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

يأتى ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الكسب غير المشروع..

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مباحث الأموال العامة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة محافظة دمياط جرائم الكسب غير المشروع

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