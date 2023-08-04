السبت 05 أغسطس 2023
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خارج الحدود

مليشيا الدعم السريع تعلن السيطرة على ولاية وسط دارفور

الدعم السريع، فيتو
الدعم السريع، فيتو

أعلنت مليشيا الدعم السريع اليوم الجمعة عن سيطرتها الكاملة على ولاية وسط دارفور غربي السودان.

ونفى الناطق باسم الدعم السريع  وقوع خسائر في صفوف قواته زاعما أن الجيش السوداني يتخذ المدنيين دروعا بشرية.

من ناحيتها قالت منظمة العفو الدولية، إن مليشيا  الدعم السريع والميليشيات المسلحة التابعة لها تستهدف المدنيين في غرب  دارفور في السودان بشكل متعمد.

 

تسجيل حوادث اغتصاب لنساء بالسودان


وأضافت منظمة العفو الدولية في بيان لها  الخميس، أنه تم تسجيل حوادث اغتصاب لنساء وفتيات من قبل قوات الدعم السريع والميليشيات التابعة لها.

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وأكدت منظمة العفو الدولية، أنه يجب على الدعم السريع والجماعات المسلحة التابعة لها وضع حد لاستهداف المدنيين، لافتة إلى أن المدنيين في مرمى النيران، ويستخدم الطرفان أسلحة متفجرة ذات آثار واسعة النطاق في الأحياء المدنية المكتظة بالسكان.

 

الإسراع بتوسيع نطاق حظر الأسلحة المطبق حاليًا على دارفور


ودعت منظمة العفو الدولية، مجلس الأمن الدولي إلى الإسراع بتوسيع نطاق حظر الأسلحة المطبق حاليًا على دارفور ليشمل السودان بأسره، مشددة على أنه يجب إنشاء آلية تحقيق ومساءلة مستقلة لرصد وجمع وحفظ الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان في السودان

وقال منظمة العفو الدولية في بيانها، إنه على المجتمع الدولي زيادة الدعم الإنساني لـ السودان وعلى دول الجوار ضمان فتح حدودها أمام المدنيين الباحثين عن الأمان.


كما أكدت منظمة العفو الدولية، أن جماعة المساليت العرقية تعرضت لهجوم من ميليشيات عربية بدعم من مقاتلي قوات الدعم السريع.


وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة، أن أكثر من 6 ملايين سوداني دخلوا مرحلة الجوع الحاد، حيث يعانون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، وأشارت إلى أن هناك أكثر من 20 مليون سوداني على حافة المجاعة بسبب الحرب.
 

إجراء عاجل من السودان على الحدود مع إثيوبيا، ماذا يحدث

بيان عاجل من منظمة العفو الدولية بشأن جرائم الدعم السريع في السودان

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دارفور الدعم السريع السودان الجيش السوداني مجلس الأمن الدولي

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