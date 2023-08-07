الإثنين 07 أغسطس 2023
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خارج الحدود

نزوح أهالي "أم درمان" بعد تصاعد الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع

السودان، فيتو
السودان، فيتو

تسببت الاشتباكات واحتدام القتال بين قوات الجيش السوداني ومليشيا  الدعم السريع، اليوم الإثنين، في مدينة أم درمان الواقعة غرب الخرطوم في مغادرة مواطنين سودانيين منازلهم.


وأفاد أحد سكان أبو روف بوسط أم درمان بوقوع اشتباكات وصفها بأنها "الأعنف" للسيطرة على المنطقة.

 

وقال: الجيش يقصف بالمدفعية والطيران باتجاه جسر شمبات -الذي يربط بين أم درمان وبحري شمال الخرطوم- لوقف الإمداد عن قوات الدعم السريع.

 

اشتبكات السودان

وفي هذا الصدد، أفادت لجان مقاومة أبو روف بأن المنطقة شهدت "إخلاء عامًا لكل المنازل بأمر من القوات المسلحة من ناحية والدعم السريع من ناحية أخرى وإعلانها منطقة عمليات".

 

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ودعت لجان المقاومة "جميع سكان الأحياء المجاورة إلى مساندة أهالي أبو روف".

 

وتحدث آخرون عن تواصل "القصف المدفعي والصاروخي" على مناطق وسط مدينة أم درمان وشمال الخرطوم وجنوبها.

 

وأكد مواطنون بحي الشهداء وسط أم درمان "سقوط قذائف على المنازل".

 

وأواخر الشهر الماضي أفاد محامو الطوارئ، وهي مجموعة تشكلت خلال احتجاجات ديسمبر 2018 ضد الرئيس السابق عمر البشير، بأنه تم إخلاء مناطق عديدة بالخرطوم وخصوصًا في الجنوب والوسط، واستخدام منازل المواطنين "كثكنات عسكرية".

 

ومنذ 15 أبريل، يستمر النزاع بين الجيش وقوات الدعم وتتركز المعارك في العاصمة وضواحيها وفي إقليم دارفور غرب البلاد وبعض المناطق الجنوبية.

 

وأسفرت هذه الحرب عن مقتل 3900 شخص على الأقل، كما أجبرت نحو أربعة ملايين آخرين على مغادرة بلداتهم ومنازلهم سواء إلى ولايات أخرى لم تطاولها أعمال العنف أو إلى خارج البلاد.

 

ويعد السودان من أكثر دول العالم فقرا حتى قبل اندلاع النزاع الحالي. ويستمر العاملون في المجال الإنساني في المطالبة من دون جدوى بالوصول إلى مناطق القتال، ويقولون إنّ السلطات تمنع وصول المساعدات إلى الجمارك ولا تُصدر تأشيرات دخول لطواقم الإغاثة.
 

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