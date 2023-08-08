الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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محافظات

وكيل شباب الدقهلية تتفقد مركز شباب الزهايرة بالسنبلاوين

جولة وكيل وزارة الشباب،
جولة وكيل وزارة الشباب، فيتو

أجرت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب بالدقهلية، جولة تفقدية بمركز شباب الزهايرة بالسنبلاوين.

 

تفقدت الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، مركز شباب الزهايرة التابع لادارة شباب السنبلاوين، وتفقدت أرجاء المركز كما تفقدت سيادتها الملعب السباعي للمركز تحت الإنشاء، وصالة الجيم والمكتبة وصالة المركز، وبحث فرص الاستثمار واستغلال المساحات داخل مركز الشباب.

كان في استقبالها اللواء محمد السعيد عضو مجلس النواب، جاسر خالد مدير إدارة شباب السنبلاوين، جمال فتحي رئيس مجلس إدارة مركز شباب الزهايرة، وأعضاء مجلس الإدارة، والسعيد ابو المجد المدير التنفيذي للمركز.

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وشددت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، علي سرعة الانتهاء من إنشاء الملعب ليكون إضافة كبيره للمركز وخدمة الشباب واعضاء الجمعية العمومية للمركز ومصدر دخل مالي للمركز، يستخدم في تنفيذ الأنشطة والفعاليات والبرامج والمبادرات للنشء والشباب والرواد داخل المركز.

كما بحثت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، فرص الاستثمار داخل المركز، ضرورة العمل علي الاستفاده بكل مساحة موجوده بالمركز من خلال الاستثمار الرياضي وخلق فرص عمل للشباب ووجود مصادر دخل متعدده للمركز لزيادة عدد الأنشطة والفعاليات والبرامج المنفذة ووجود مركز شباب نموذجي ومتنفس للشباب والإستفادة من طاقات الشباب في الرياضه وكل المجالات الاخري مثل الثقافية والإجتماعية وتاكيدا لمبادرة معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رائد فكرة الاستثمار الرياضي في مصر، من إنشاء حمامات سباحه، وقاعات مناسبات، ممايعود بالنفع المالي علي مراكز الشباب وتوفير فرص عمل للشباب من خلال هده المشاريع.

تأتي هذه الجولة التفقدية للهيئات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة، فى إطار المتابعة المستمرة لهذه الهيئات والوقوف على المعوقات والصعوبات التي تواجه الهيئات الشبابية والرياضية، والعمل على حلها وتحسين أداء منظومة العمل الشبابي على مستوى الإدارات الفرعية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ودعم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

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أعضاء الجمعية العمومية اعضاء مجلس الادارة الاستثمار الرياضي الهيئات الشبابية والرياضية الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية اللواء محمد السعيد الشباب والرياضة بالدقهلية توفير فرص عمل للشباب شرف صبحي وزير الشباب والرياضة وكيل وزارة الشباب والرياضة

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