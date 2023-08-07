الإثنين 07 أغسطس 2023
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خارج الحدود

تحذيرات من موجة طقس سيئ تجتاح شمال أوروبا

موجات الطقس السئ،
موجات الطقس السئ، فيتو

تسبب الطقس العاصف الذي تشهده منطقة بحر البلطيق في تأخر الرحلات الجوية وتعليق خدمة العبارات وانقطاع طفيف للتيار الكهربائي وسط هطول أمطار غزيرة.

ولم تغادر العبارات التي تربط بولندا بالسويد وجزيرتين ألمانيتين بالبر الرئيسي لألمانيا والنرويج بالدنمارك أرصفة الموانئ.

وألغيت رحلات العبارات المتجهة إلى جزيرتي هيدنسي وريغين الألمانيتين، اليوم الإثنين، وصباح الثلاثاء، وطُلب من المصطافين إرجاء خطط سفرهم إلى يوم الأربعاء.

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موجة طقس سيئ تجتاح شمال أوروبا

ونشر تلفزيون لاتفيا تقريرا حول سقوط الأشجار خلال رياح بلغت سرعتها إلى 108 كيلومترات في الساعة، كما اعلن خبراء الأرصاد الجوية في لاتفيا سقوط برد بحجم كرة الغولف في قرية أبغولد جنوب غرب العاصمة ريغا.

وفي الدنمارك، قالت الشرطة في الجزء الشمالي الشرقي من البلاد على منصة إكس، إن الطقس لا يزال قاسيا.

 

رفع حالة التأهب القصوى بسبب تاأمطار والفيضانات

وحثت إدارة الإطفاء في كوبنهاجن الكبرى السكان على الابتعاد عن الحدائق والغابات، قائلة إن مزيج الأرض المبللة بالمطر والعواصف سيزيد من خطر سقوط الأشجار.

وفي جنوب النرويج، رفعت السلطات حالة التأهب القصوى إلى أعلى مستوياتها بسبب الأمطار الغزيرة والانهيارات الطينية والفيضانات المفاجئة.

وشاهد سكان السويد آلاف الصواعق يوم الأحد.

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