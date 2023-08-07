مرفق الكهرباء: عودة انخفاض الأحمال على شبكة الكهرباء وزيادة 10100 ميجاوات في الإنتاج

أكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الأحمال الكهربائية على شبكة الكهرباء عادت للانخفاض، اليوم الإثنين، وذلك بعد ارتفاعها أمس الأحد وأول أمس السبت تزامنا مع عودة ارتفاع درجات الحرارة التي تضرب محافظات الجمهورية.



وقال جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك أن الأحمال الكهربائية على الشبكة الموحدة للكهرباء جلت اليوم 35 آلاف وات، بانخفاض 200 ميجاوات عن الأحمال الكهربائية أمس الأحد وأول أمس السبت.

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تخفيف الأحمال الكهربائية علي شبكة الكهرباء

وأضاف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن إنتاج الكهرباء شهدت اليوم الاثنين أيضا زيادة في الإنتاج عن الاستهلاك بمعدل 10 آلاف و100 ميجاوات عن الاحمال الكهربائية المتوقعة على شبكة الكهرباء.

وأضاف مرفق جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك أنه تم تخفيف الأحمال بمقدار 1600 ميجاوات نتيجة خطة الأحمال التي تقوم بها وزارة الكهرباء والطاقة تزامنا مع الموجة الحارة التي تضرب محافظات الجمهورية.

خطة تخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات

أعلن مجلس الوزراء، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التى سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر الغد الثلاثاء، فى المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول.

وتشمل خطة تخفيف الأحمال الكهربائية التي تم إعدادها بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، 24 محافظة من محافظات الجمهورية، ويستثنى من هذه الخطة محافظات: مطروح، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وذلك نظرا لقلة معدلات الاستهلاك بتلك المحافظات للطاقة الكهربائية.

جداول مواعيد انقطاع الكهرباء في كافة المحافظات