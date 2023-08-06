الأحد 06 أغسطس 2023
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أخبار مصر

نصائح جهاز مرفق الكهرباء عند انقطاع التيار للمواطنين

أزمة انقطاع الكهرباء،
أزمة انقطاع الكهرباء، فيتو

وضع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بعض الإجراءات اللازمة عند انقطاع التيار الكهربائي في ظل أزمة الكهرباء التي تمر بها مصر نتيجة لنقص الوقود، ما أدى للاتجاه لتخفيف للأحمال.

نصائح مرفق الكهرباء عند انقطاع التيار

  1. - افصل اللمبات المضاءة وكذلك الأجهزة الكهربائية.
     
  2. - اترك لمبة واحدة حتى تكون دليلًا لمعرفة عودة التيار.
     
  3. - لا تفتح باب الثلاجة أو الديب فريزر «إلا عند الضرورة» وذلك لمنع فقد البرودة، علمًا بأنّ الثلاجة المملوءة تساعد على حفظ الغذاء بحالته لحوالى 6 ساعات، وأنّ الديب فريزر المملوء يساعد على حفظ الغذاء بحالته لحوالي يومين.

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نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء

 

ووضعت الشركة القابضة لكهرباء مصر بعض النصائح عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، للترشيد في استهلاك الكهرباء، والتي جاءت على النحو التالي:

  1. - عند وضع الثلاجة في المطبخ أو في المكان المناسب لها في المنزل، يجب الحفاظ على ترك مسافات كافية تتراوح بين 10 - 15 سنتيمترا من خلف الثلاجة وترك مسافة لا تقل عن 5 سنتيمترات عن اليمين واليسار وذلك لزيادة مجال التهوية لأنابيب التبريد والضاغط بها ما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء وارتفاع الفاتورة.
     
  2. - وضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ، وتجنب وضعها في المواقع الحارة ومن الأفضل ألا تضعها بجانب الفرن أو البوتاجاز.
     
  3. - لا تترك باب الثلاجة مفتوحًا دون إغلاقه بإحكام.
     
  4. - راقب سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات، من فترة لأخرى وذلك من أجل تقليل تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.
     
  5. - الحرص على تنظيف المكثف والمبخر وموتور الثلاجة بشكل دوري، مرة أو مرتين في السنة في أسوأ الظروف.
     
  6. - بعد الانتهاء من طهي الطعام لا تضعه ساخنًا في الثلاجة، وينصح بتركه حتى يبرد، حتى لا تخسر طاقة تبريد غير ضرورية.
     
  7. - يفضل أن يكون الفريزر ممتلئ تمامًا مع ملء الفراغات بأكياس مكعبات الثلج.
     
  8. - إزالة الثلج المتراكم باستمرار.
     
  9. - يفضل ضبط درجة الحرارة «الثرموستات» على 2 إلى 4 درجات مئوية للثلاجة.
     
  10. - فصل التيار الكهربى عن الثلاجة في حالة مغادرة المنزل لمدة تزيد عن الأسبوع مع تنظيفها وترك الباب مفتوح

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