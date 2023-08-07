الإثنين 07 أغسطس 2023
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خارج الحدود

تأجيل محاكمة ترامب في قضية الوثائق السرية إلى مايو 2024

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أفادت وسائل إعلام أمريكية اليوم الإثنين، بتأجيل محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية الوثائق السرية إلى مايو 2024.

وأمس، أعلن الرئيس الأمريكي السابق والمرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية 2024 دونالد ترامب  بأنه سيطلب تغيير المشرف على محاكمته بقضية اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول في يناير 2021.

 

محاكمة ترامب في واشنطن

وأضاف ترامب، عبر حسابه على منصة "تروث" للتواصل الاجتماعي، الأحد، أنه "لا توجد طريقة يمكنني من خلالها الحصول على محاكمة عادلة مع تعيين قاض في قضية سخيفة تتعلق بحرية التعبير.. الجميع يعرف ذلك، وهي كذلك! سوف نطلب تنحية القاضي على الفور وكذلك تغيير مكان المحاكمة في واشنطن".

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وكانت وسائل إعلام أمريكية كشفت أن القاضية إيلين كانون، المكلفة بالنظر في قضية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، المتهم فيها باحتفاظه بوثائق سرية في منزله، قد ارتكبت أخطاء في قضية أخرى، خلال شهر يونيو الماضي، تتعارض مع الدستور الأمريكي.

وسبق أن وجهت لدونالد ترامب 40 تهمة، تتعلق بإساءة التعامل مع أوراق حكومية سرية.

ويعتبر ترامب نفسه بشكل قاطع، بأنه غير مذنب في هذه القضية، حسب تعبيره.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" قد داهم، في 8 أغسطس 2022، عقارا لترامب "مار ألاجو" في ولاية فلوريدا الأمريكية، كجزء من تحقيقات حول الاستخدام غير القانوني لمعلومات في شؤون الدفاع وسرقة وثائق وإتلافها.

وكان دفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس الماضي، ببراءته ضد اتهامات بخصوص محاولاته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

 

اقتحام مبنى الكابيتول بعد فوز بايدن

وبلغ ترامب مقر محكمة فيدرالية قرب مبنى الكابيتول الأمريكي الذي اقتحمه أنصاره لمحاولة منع النقل السلمي للسلطة لخلفه، الديمقراطي، جو بايدن.

وتلت القاضية الفيدرالية، موكسيلا بوديايا، لائحة الاتهامات الأربعة على ترامب وعقوبات السجن المترتبة عن كل واحدة منها وسألت الرئيس السابق إن كان فهم تفاصيلها.

من جهته، دفع ترامب ببراءته من التهم المتعلقة بمحاولة قلب نتائج انتخابات 2020.

ووقع  ترامب على الدفع بالبراءة من التهم الموجهة إليه كإجراء روتيني.


حملة ترامب للانتخابات الرئاسية لعام 2024

وحذرت القاضية ترامب من مناقشة التهم الموجهة إليه مع شهود القضية، وحددت جلسة الاستماع المقبلة، في 28 أغسطس، حيث من المتوقع أن ينوب عنه محاموه مع اقتراب انطلاق حملته للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وقبل صعوده على متن طائرته مغادرًا العاصمة واشنطن عقب مثوله أمام المحكمة، قدم ترامب تصريحًا موجزًا للصحفيين دون الرد على أسئلة، على غير عادته، زعم فيه تعرضه لـ "الاضطهاد"، وأن الرئيس الحالي، جو بايدن، "يستغل" النظام القضائي، وقال: "إن لم يتمكنوا من الفوز عليك، فإنهم إما سيحاكمونك وإما سيضطهدونك".

وندد الرئيس السابق بـ"يوم حزين جدًّا" للولايات المتحدة، معتبرًا أن توجيه التهم له "اضطهاد لخصم سياسي".

وقال: "رأيت مبانٍ مكسرة وقذارة وتعفنًا في واشنطن في طريقي إلى المطار"، منوهًا بأن العاصمة لم تكن بهذا الشكل عندما كان في منصب الرئاسة.

وكإجراء اعتيادي، أبلغت القاضية ترامب أنه سيواجه أمرًا بالتوقيف في حال خرق شروط الإفراج عنه.

ترامب يطالب بتغيير قاضي محاكمته في "اقتحام الكابيتول 2021"

ترامب يدفع ببراءته من تهم التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020

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