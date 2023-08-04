الجمعة 04 أغسطس 2023
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خارج الحدود

ترامب يدفع ببراءته من تهم التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

محاكمة ترامب، دفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس، ببراءته ضد اتهامات بخصوص محاولاته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

 

اقتحام مبنى الكابيتول

وبلغ ترامب مقر محكمة فيدرالية قرب مبنى الكابيتول الأمريكي الذي اقتحمه أنصاره لمحاولة منع النقل السلمي للسلطة لخلفه، الديمقراطي، جو بايدن.

 

لائحة الاتهام ضد ترامب

وتلت القاضية الفيدرالية، موكسيلا بوديايا، لائحة الاتهامات الأربعة على ترامب وعقوبات السجن المترتبة عن كل واحدة منها وسألت الرئيس السابق إن كان فهم تفاصيلها.

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من جهته، دفع ترامب ببراءته من التهم المتعلقة بمحاولة قلب نتائج انتخابات 2020.

ووقع  ترامب على الدفع بالبراءة من التهم الموجهة إليه كإجراء روتيني.

 

حملة ترامب للانتخابات الرئاسية لعام 2024

وحذرت القاضية ترامب من مناقشة التهم الموجهة إليه مع شهود القضية، وحددت جلسة الاستماع المقبلة، في 28 أغسطس، حيث من المتوقع أن ينوب عنه محاموه مع اقتراب انطلاق حملته للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وقبل صعوده على متن طائرته مغادرًا العاصمة واشنطن عقب مثوله أمام المحكمة، قدم ترامب تصريحًا موجزًا للصحفيين دون الرد على أسئلة، على غير عادته، زعم فيه تعرضه لـ "الاضطهاد"، وأن الرئيس الحالي، جو بايدن، "يستغل" النظام القضائي، وقال: "إن لم يتمكنوا من الفوز عليك، فإنهم إما سيحاكمونك وإما سيضطهدونك".

وندد الرئيس السابق بـ"يوم حزين جدًّا" للولايات المتحدة، معتبرًا أن توجيه التهم له "اضطهاد لخصم سياسي".

وقال: "رأيت مبانٍ مكسرة وقذارة وتعفنًا في واشنطن في طريقي إلى المطار"، منوهًا بأن العاصمة لم تكن بهذا الشكل عندما كان في منصب الرئاسة.

وكإجراء اعتيادي، أبلغت القاضية ترامب أنه سيواجه أمرًا بالتوقيف في حال خرق شروط الإفراج عنه.

 

تظاهرات أنصار ترامب

وتظاهر أنصار ترامب ومعارضوه أمام مقر المحكمة حيث يمثل الرئيس السابق للاستماع إلى لائحة الاتهامات الموجهة إليه.

وغادر ترامب نادي الجولف في بيدمينستر بولاية نيو جيرسي، بعد الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، على متن طائرة خاصة إلى واشنطن.

وغادر ترامب مقر المحكمة الفيدرالية، وسيعود إلى مسار الحملة حيث يسعى للعودة إلى البيت الأبيض بمناسبة انتخابات الرئاسة لعام 2024، إذا فاز بترشيح الحزب الجمهوري.

والثلاثاء، صدرت لائحة اتهام لترامب من المستشار الخاص بوزارة العدل جاك سميث، وقد تؤدي به إلى عقوبة بالسجن لمدة عام في حالة الإدانة.

وكان الرئيس الجمهوري السابق، الشخص الوحيد المتهم في القضية، على الرغم من أن المدعين أشاروا إلى ستة "متآمرين" لم يتم الكشف عن أسمائهم، معظمهم من المحامين، قالوا إنه تآمر معهم، بما في ذلك مخطط لتجنيد ناخبين مزيفين في سبع ولايات، فاز بها الديمقراطي بايدن.

وتشير لائحة الاتهام إلى ما اعتبرته "كذب" ترامب وحلفائه الجمهوريين، فيما وصفه سميث بأنه هجوم على "وظيفة أساسية للحكومة الأمريكية"، بشأن النتائج في الشهرين التاليين لخسارته في الانتخابات والضغط على نائبه، مايك بنس، ومسؤولي الانتخابات بالولاية لاتخاذ إجراءات لمساعدته على التشبث بالسلطة.

وهذه ثالث قضية جنائية تُرفع ضد ترامب في أقل من ستة أشهر.

 

تزوير السجلات التجارية

وتم اتهامه في نيويورك بتزوير السجلات التجارية فيما يتعلق بدفع أموال لممثلة إباحية خلال الحملة الرئاسية لعام 2016.

كما اتهمه مكتب سميث بـ 40 تهمة جنائية في فلوريدا، وبالاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية في منزله في بالم بيتش، فلوريدا، ورفض مطالب الحكومة بإعادتها.

ودفع ترامب بأنه غير مذنب في كلتا القضيتين اللتين من المقرر أن يحاكم فيهما العام المقبل.

 

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