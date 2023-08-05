هل يواجه المصريون ارتفاعات جديدة في أسعار الأرز والخبز؟ خبير يجيب

انخفضت أسعار القمح والأرز في البورصات العالمية، بالرغم من ارتفاع أسعار الحبوب خلال الفترة الماضية، متأثرة بتداعيات قرار انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

فهل انخفضت أسعار القمح وسعر كيلو الأرز في الأسواق المحلية، أم ما زالت أسعارهما عند معدلات مرتفعة؟

الأرز والخبز، فيتو

الأرز والخبز العنصران الأساسيان في قائمة غذاء المصريين

يقول الدكتور أحمد غريب، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن المنافسة دائمًا على طاولة الطعام المصرية محصورة ما بين الأرز والخبز، وكلاهما عنصر أساسي في قائمة غذاء المواطن المصري، إذ يمد الخبز بنسبة 25% الأسرة المصرية باحتياجاتها من البروتين، أما احتياجاتها من النشويات والطاقة يحصلون عليها من الأرز.

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انخفاض مرتقب في أسعار الحبوب مع إعلان روسيا توجيه 10 مليون طن قمح للقارة الأفريقية مجانًا

وأشار «غريب» في تصريح لـ «فيتو» إلى أن أسعار القمح والأرز بدأت في الاستقرار والتراجع عالميًا، مع إعلان روسيا توجيه 10 مليون طن قمح للقارة الأفريقية في صورة منح مجانية، وبيع القمح لهم بأسعار ميسرة، الذي عليه سيشهد السوق تغيرات إيجابية بانخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، وذلك عكس موجة الارتفاع السابقة التي وصلت 100 دولار في ذروة الأزمة.

د. أحمد غريب عضو شعبة المواد الغذائية، فيتو

انخفاض ملحوظ في أسعار الأرز والقمح في البورصات العالمية

وأضاف أن كلًا من أسعار الأرز والقمح شهدت انخفاضًا في البورصات العالمية بالتزامن مع موسم الحصاد، وطرح المحصول الجديد إضافة إلى المخزون القديم الذي عليه زاد المعروض من الأرز والقمح في الأسواق، فهذه الفترة تعد التوقيت التقليدي للانخفاض أسعار القمح سنويًا.

تراجع أسعار الأرز في السوق المصري

وعن أسعار الأرز والتحركات السعرية المتوقعة مستقبليًا، أوضح عضو شعبة المواد الغذائية، أن أسعار الأرز تراجعت في السوق المصري، بالتزامن مع طرح المحصول الجديد، فنحن في وقت حصاد الأرز.

أسعار الأرز في الأسواق

وأشار «غريب» إلى أنه عن أسعار الأرز «سائب جملة »، سجل أرز رفيع الحبة سعر 20 جنيهًا، سعر الأرز عريض الحبة 24 جنيهًا، أما للمستهلك فيضاف عليه نسبة من 20 إلى 25 % ربح وتكاليف تشغيل، وعليه أسعار الأرز تراجعت في السوق المصري.

أسعار الأرز في الأسواق، فيتو

وفي نفس السياق، تنشر فيتو أسعار الأرز في السوق المحلي والعالمي، إضافة إلى أسعار القمح في السوق المصري، وسعر الدقيق، في السطور التالية:

أسعار الأرز المعبأ في الأسواق

وبلغ متوسط سعر كيلو الأرز في الأسواق نحو 25 جنيهًا، إذ بلغ أقل سعر لكيلو الأرز نحو 16 جنيهًا، فيما سجل أعلى سعر لكيلو الأرز المعبأ نحو 36 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الأرز المعبأ فاخر في الأسواق من 27.95 جنيه إلى 33.95 جنيه، كيلو أرز درجة أولى بسعر 25.50 جنيه.

أسعار الأرز في الأسواق العالمية

وعن أسعار الأرز في الأسواق العالمية، بلغ متوسط سعر الأرز التايلاندي فئة أولى نحو 571 دولارًا للطن، وسجل متوسط سعر الأرز التايلاندي الطويل نحو 620 دولارًا للطن، وبلغ متوسط سعر الأرز الفيتنامي نحو 590 دولارًا للطن، وبلغ متوسط سعر الأرز الباكستاني نحو 555 دولارًا للطن.

أسعار القمح والدقيق في الأسواق، فيتو

أسعار القمح في السوق المصري

وفيما يخص أسعار القمح في الأسواق المحلية، سجل سعر قمح أوكراني 11.5% نحو 13100 جنيه، قمح روسي 11.5% بسعر 13150 جنيهًا، قمح أوكراني 12.5 % بسعر 13250 جنيها، قمح روسي 12.5% بسعر 13400 جنيه.

أسعار الدقيق في الأسواق

وعن أسعار الدقيق في السوق، بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 16100 جنيه، دقيق مستخرج 27 نحو 16300 جنيه.