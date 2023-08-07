أولياء أمور طلاب جامعة كوفنتري ينظمون وقفة اعتراضا على زيادة الرسوم الدراسية (فيديو)

نظم عدد من أولياء أمور طلاب جامعة كوفنتري وقفة احتجاجية أمام بوابات الجامعة اعتراضًا على زيادة الرسوم الدراسية على الطلبة منذ بداية الترم الثاني هذا العام الحالي استنادا إلى تغيير سعر الصرف.

أحد أولياء الأمور قال لـ فيتو إنهم حضروا اليوم لتسليم خطاب اعتراض أولياء أمور الطلبة الحاليين بجامعة كوفنتري على نظام الرسوم الجديد التي تحاول الجامعة تطبيقه، مؤكدًا أن النظام مبني على احتساب الرسوم بالجنيه الإسترليني وربط ٥٠٪؜ من الرسوم على سعر صرف الجنيه الإسترليني الرسمي في كل سنة أو ترم هذا بالإضافة إلى أن الـ ٥٠٪؜ الأخرى محتسبه على سعر صرف ٣٠ جنيها مصريا مقابل الإسترليني.

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وأضافت ولية أمر أخرى أن هذا النظام مخالف للقانون المصري وقانون إنشاء الجامعات وقانون البنك المركزي ولوائح وتعليمات وزارة التعليم العالي، مشيرة إلى أن إدارة جامعة كوفنتري تدعي أن الرسوم أساسها بالجنيه الإسترليني وأنها اتفقت على ذلك مع أولياء الأمور ومع تغيير قيمة العملة تحاول تطبيق ذلك على الرسوم.



وأكد أولياء الأمور بالوقفة الاحتجاجية أن كل ما تدعيه الجامعة غير صحيح مشيرين إلى الأسباب الآتية:



أولا أن التعاقد مع الجامعة لا ينص مطلقا على احتساب الرسوم بـ الجنيه الإسترليني.

وأن التعاقد المزعوم هو مجرد خطاب التحاق تم اعتماده من بعض الطلبة عند الالتحاق.

وأضاف أولياء الأمور أنه حتى في حالة وجود تعاقد ينص على ذلك، فهو مخالف للقانون وبالتالي لا يعتد به قانونا أو رسميا.

ونوه أولياء أمور طلبة جامعة كوفنتري ان النموذج الجديد الذي تحاول الجامعة تطبيقه سوف يتسبب في زيادة الرسوم بنسبة تصل إلى ١٠٠٪؜ على مبلغ رسوم الالتحاق بالجنيه المصري هذا بالإضافة إلى خطر استمرار الزيادة بشكل مفرط وبدون قيود متخفين خلف عبائة تغير سعر الصرف.

وطالب أولياء أمور طلاب جامعة كوفنتري بتطبيق القانون والالتزام برسوم التعليم التي تم الاتفاق عليه وسدادها سنة الإلتحاق مع تطبيق الزيادة السنوية المقررة من الوزارة وذلك للطلبة الحاليين بالجامعة.

ونوه أولياء الأمور إلى الإجتماعات العديدة مع إدارة الجامعة والتي تابعها إصدارات الجامعة نموذج جديد لاحتساب الرسوم للأعوام المقبلة بناء على:

- ٥٠٪؜ من الرسوم تحتسب بناء على سعر صرف ٣٠ جنيها مقابل الإسترليني.

- ٥٠٪؜ من الرسوم تحتسب بناء علي سعر الصرف الرسمي المعلن من البنك المركزي كل عام.

وأكد أولياء الأمور أن هذا النموذج مخالف لقانون إنشاء الجامعات والترخيص الصادر للجامعة ذاتها، وقانون البنك المركزي حيث ينصون على أن تكون الرسوم بالجنيه المصري هذا بالإضافة إلى لوائح وزارة التعليم العالي التي تنص على أن الزيادة المسموح بها سنويا على الرسوم الدراسية لا تتعدى ٧٪؜ سنويا كحد أقصى.



حالة واحدة لدفع المصروفات بالدولار

وسبق لفت الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي:"بعض الجامعات الخاصة والأهلية أبرمت بروتوتوكلات واتفاقيات مع جامعات أجنبية وتسمح بسفر الطلاب لفصل دراسي في الخارج وهذا يتطلب بدفع المصروفات بعملة الدولة التي يسافر إليها، ولذلك قد تطلب الجامعة هذه المصروفات بالدولار أو العملة الأجنبية الخاصة بتلك الدولة التي تتبعها الجامعة".

كيف تحصل مصروفات الجامعات الخاصة والأهلية

وعن مصروفات الجامعات الأهلية والخاصة والحديث عن تحصيلها بالدولار، أوضح:"كلما زادت الإتاحة من الجامعات والكليات كلما انعكس ذلك علي التنافسية والكل يتنافس في كافة القطاعات والتخصصات والموضوع عرض وطلب، والطالب الذي يقبل في هذه الجامعة أو تلك وفقا للمصروفات التي تناسبه في الجامعات الأهلية والخاصة والمعاهد، المصروفات محددة قبل أن يتم الاختيار من قبل الطالب".