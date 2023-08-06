تنسيق الجامعات 2023، مواعيد عمل مكاتب التنسيق لتسجيل رغبات الطلاب

تنسيق الجامعات 2023، يواصل موقع تنسيق الكليات 2023، استقبال تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة 2023، في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، والتي تستمر حتى الأربعاء المقبل.

مواعيد عمل مكاتب التنسيق لتسجيل رغبات الطلاب

• عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات:

يتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًّا خلال أيام المرحلة.

• ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

-ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني 2023

- معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

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- الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

وتتيح فيتو لينك الدخول إلى موقع تنسيق الكليات 2023 من هنا

تنسيق الكليات 2023، هل يمكن للطالب طباعة رغباته بعد التسجيل على الموقع؟

ويمكن للطالب طباعة الرغبات التي قام بإدخالها، والحصول على إيصال برقم محدد، مؤرخ بتاريخ وساعة التقديم، أو الاحتفاظ بنسخة من رغبات الطالب على حسابه الشخصي؛ حتى يمكنه الرجوع إليها وقت الحاجة.

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تنسيق الكليات 2023، هل يمكن للطالب تعديل رغباته خلال فترة التسجيل المحددة له.

نعم، يمكن للطالب تعديل رغباته عدة مرات، ويتم تنسيق الطالب وفقًا لآخر تعديل قام به على الموقع، حيث يحتفظ الموقع بآخر تعديل قام به الطالب.

وتنشر فيتو خطوات تسجيل الرغبات علي موقع التنسيق الإلكتروني جاءت على النحو التالي:

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

الضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

تسجيل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة.

الضغط على عبارة تم بعد التأكيد من الرغبات.

سيظهر قائمة الرغبات المسجلة والمسجل بها رقم الإيصال.

يجب حفظها أو طباعتها أو التعديل عليها.

تنسيق الكليات 2023، فيتو

الحد الأدني تنسيق الجامعات 2023

تنسيق القبول بالجامعات المصرية، وتنطلق أعمال تنسيق الكليات المرحلة الأولى للعام الجامعي 2023 بحد أدنى 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر لطلاب شعبة علمي علوم بإجمالي عدد الطلاب 22304، وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية في المرحلة الأولى للتنسيق 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 15013، أما بالنسبة للشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 74923، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بجميع الشعب 112240 طالبًا.

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