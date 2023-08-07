الإثنين 07 أغسطس 2023
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حوادث

‏استمرار حبس تشكيل عصابي انتحل صفة ضباط الشرطة بالمقطم

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس تشكيل عصابي انتحل صفة ضباط مباحث قسم شرطة المقطم للنصب على المواطنين، وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

القبض على عصابة مباحث قسم شرطة المقطم المزيفة


تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا من أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة بتضرره من آخر - مقيم بمحافظة الشرقية لاتفاقه معه على التقابل بدائرة القسم لاستبدال مــبلغ مالى لعملة أجنبية خارج نطاق السوق المصرفـــي، ولدى تقابله معه تفاجأ بترجل 4 مجهولين من سيارة ميكروبــــاص مُنتحلين صفة رجال شرطة واستولوا على المبلغ المالـــي ولاذوا بالفرار وبصحبتهم المشكو في حقه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 9 أشخاص "لـ 6 منهم معلومات جنائية" وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (مبلغ مالي - 2 طبنجة صوت - جهاز لاسلكي - سيارتين).

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وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بأسلوب "انتحال الصفة" حيث يقوم المشكو في حقه بالتواصل مع المجني عليهم وإيهامهم بقدرته على استبدال العملة المحلية إلى "العملة الأجنبية" بأقل من المتداول بالسوق المصرفي، وفور وصول المجني عليهم للمكان المتفق عليه يقوم باقي المتهمين بانتحال صفة رجال شرطة والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية، والفرار هربًا مستقلين السيارات المشار إليها، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية.

 

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محكمة جنوب القاهرة محافظة الجيزة قسم شرطة المقطم

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