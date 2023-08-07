الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض أسعار البصل في سوق العبور

الخضراوات، فيتو
الخضراوات، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم، شهدت  أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق. 

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة الإثنين 7 أغسطس 2023، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق. 

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين

 وسجلت  أسعار الخضار في سوق العبور لجملة الخضراوات اليوم الإثنين، تباينًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم من 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه،  سعر كيلو البطاطس من 7.5 إلى 9.5 جنيه، سعر كيلو البصل من 13 إلى 16 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، الكوسة من سعر 6 إلى 9 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق. 

Advertisements

وبلغ سعر خس كابوتشي من 3 إلى 4 جنيهات،  كيلو جزر بدون عروش سعر من 7 إلى 10 جنيهات، الفاصوليا من 16 إلى 20 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، باذنجان رومي من 3.5 إلى 5.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق، باذنجان بلدي من 4 إلى 6 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، باذنجان أبيض من 4 إلى 6 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق. 

وتراوح سعر فلفل رومي صوب من 6 إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، فلفل حامي صوب ما بين 4 إلى 9 جنيهات، فلفل رومي بلدي من 6 إلى 10 جنيهات، فلفل حامي بلدي من 4 إلى 9 جنيهات، فلفل ألوان « أصفر /أحمر / برتقالي » من 15 إلى 25 جنيهًا.

وبلغ سعر خيار بلدي من 6 إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، البامية من 20 إلى 30 جنيهًا، خيار صوب من 6 إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيهن عن سعره السابق، كيلو الثوم من 24 إلى 30 جنيهًا، الملوخية من 3.5 إلى 5.5 جنيه، بارتفاع 150 قرشًا، البطاطا سعر من 5 إلى 8 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، قرع عسل سعر  من 18 إلى 24 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه. 

وتراوح سعر طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا،  الليمون بلدي من 6 إلى 20 جنيها، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق،  ليمون أضاليا من 4 إلى 7 جنيهات، خس مر بنحو 3 جنيهات، كيلو شبت من 50 إلى 70 جنيهًا، لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، قلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، قثاء من 2.5 إلى 4.5 جنيه. 

 وبلغ سعر قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات،  كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، كرفس نحو 12 جنيهًا، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، كرتونة تحتوي على 2 كيلو عيش غراب بـ 80 جنيهًا، نعناع نحو 7.5 جنيه، كرنب أحمر بـ 6.5 جنيه. 

وسجل سعر فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات، بروكلي من 5 إلى 8 جنيهات، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، فجل صيني بسعر من 3 إلى 4 جنيهات، كيلو بقدونس سعر من 50 إلى 70 جنيهًا، سلق سعر 7.5 جنيه، كرنب سلاطة بـ 8 جنيهات.

وتراوح سعر البنجر  من 2 إلى 4 جنيهات، كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا،  خس من 3 إلى 4 جنيهات، كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا، فينوكيا بسعر من 3 إلى 4 جنيهات.

txt

نقيب الفلاحين: توقعات بارتفاع أسعار الطماطم لهذه الأسباب

txt

خبراء: ارتفاع أسعار البصل مستمر لنهاية سبتمبر.. ومطالب بإرجاء العمليات التصديرية لضبط الأسواق

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار الخضار اسعار الخضراوات اسعار الخضراوات اليوم البطاطا البصل البامية البطاطس الخضراوات اليوم الفاصوليا الطماطم بصل باذنجان سعر كيلو الطماطم سوق العبور اليوم كيلو البطاطس كيلو الطماطم ملوخية

مواد متعلقة

شعبة الخضراوات والفاكهة تكشف حالة السوق.. وتؤكد انخفاض أسعار بعض المنتجات خلال أيام

ارتفاع أسعار الموز في سوق العبور و70 جنيهًا سعر المانجو السوداني

انخفاض أسعار 5 أصناف من الخضراوات الرئيسية في سوق العبور اليوم

استقرار أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور، والتفاح بـ 30 جنيهًا

أسعار لعب الأطفال ترتفع 40% في موسم عيد الفطر.. وهذه أبرز الأسعار

خبير اقتصادي: انفراجة بالاقتصاد المصري بالأسابيع المقبلة لهذه الأسباب

الأكثر قراءة

ساويرس عن أبوتريكة: ليس إرهابيًا وأنا معارض لكلامه وأفكاره

ننشر أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 لجميع المواد

عاجل.. لأصحاب الفخامة (6)

الزمالك يتفق مع أحمد فتوح على تجديد تعاقده

5 مشاهد ترصد علاقة الرئيس السيسي بالدكتور أحمد عمر هاشم

ترتيب أندية الدوري من الناحية التسويقية، الأهلي في الصدارة، وبلدية المحلة يتذيل القائمة

أحمد عمر هاشم يجري عملية جراحية ناجحة وهذا موعد خروجه من المستشفى

إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 مطلع الأسبوع المقبل

Advertisements

منوعات

المزيد

امرأة  تنجو من بين فكي تمساح

لصوص ولكن أغبياء، الشرطة الأمريكية تعتقل أكبر عصابة لسرقة السيارات

النور بيقطع عندك كام مرة؟ ردود صادمة وإجابات ساخرة (فيديو)

الشركة صاحبة الغواصة المنكوبة تيتان تعلن إرسال 1000 شخص إلى الزهرة، والنشطاء: رحلة للجحيم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض أسعار البصل في سوق العبور

استقرار أسعار الدواجن والبيض وارتفاع سعر الكتكوت في الأسواق اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر الجنيه مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

آخرها البطة الصفرا.. تقاليع الدعاية للأعمال السينمائية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فيها اسم الله الأعظم، 5 أسرار لا تعرفها عن آية الكرسي

تفسير حلم الخصام فى المنام وعلاقته بعدم القدرة على التخلص من الذنوب والمعاصي

القراءات العشر وأصحابها وأماكن انتشارها في الأقطار الإسلامية

المزيد
الجريدة الرسمية