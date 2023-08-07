أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض أسعار البصل في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، شهدت أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة الإثنين 7 أغسطس 2023، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق.

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين

وسجلت أسعار الخضار في سوق العبور لجملة الخضراوات اليوم الإثنين، تباينًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم من 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، سعر كيلو البطاطس من 7.5 إلى 9.5 جنيه، سعر كيلو البصل من 13 إلى 16 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، الكوسة من سعر 6 إلى 9 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

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وبلغ سعر خس كابوتشي من 3 إلى 4 جنيهات، كيلو جزر بدون عروش سعر من 7 إلى 10 جنيهات، الفاصوليا من 16 إلى 20 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، باذنجان رومي من 3.5 إلى 5.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق، باذنجان بلدي من 4 إلى 6 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، باذنجان أبيض من 4 إلى 6 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

وتراوح سعر فلفل رومي صوب من 6 إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، فلفل حامي صوب ما بين 4 إلى 9 جنيهات، فلفل رومي بلدي من 6 إلى 10 جنيهات، فلفل حامي بلدي من 4 إلى 9 جنيهات، فلفل ألوان « أصفر /أحمر / برتقالي » من 15 إلى 25 جنيهًا.

وبلغ سعر خيار بلدي من 6 إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، البامية من 20 إلى 30 جنيهًا، خيار صوب من 6 إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيهن عن سعره السابق، كيلو الثوم من 24 إلى 30 جنيهًا، الملوخية من 3.5 إلى 5.5 جنيه، بارتفاع 150 قرشًا، البطاطا سعر من 5 إلى 8 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه.

وتراوح سعر طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، الليمون بلدي من 6 إلى 20 جنيها، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق، ليمون أضاليا من 4 إلى 7 جنيهات، خس مر بنحو 3 جنيهات، كيلو شبت من 50 إلى 70 جنيهًا، لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، قلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، قثاء من 2.5 إلى 4.5 جنيه.

وبلغ سعر قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، كرفس نحو 12 جنيهًا، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، كرتونة تحتوي على 2 كيلو عيش غراب بـ 80 جنيهًا، نعناع نحو 7.5 جنيه، كرنب أحمر بـ 6.5 جنيه.

وسجل سعر فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات، بروكلي من 5 إلى 8 جنيهات، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، فجل صيني بسعر من 3 إلى 4 جنيهات، كيلو بقدونس سعر من 50 إلى 70 جنيهًا، سلق سعر 7.5 جنيه، كرنب سلاطة بـ 8 جنيهات.

وتراوح سعر البنجر من 2 إلى 4 جنيهات، كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا، خس من 3 إلى 4 جنيهات، كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا، فينوكيا بسعر من 3 إلى 4 جنيهات.