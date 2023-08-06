الأحد 06 أغسطس 2023
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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، الليمون البلدي يسجل 16 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم،
أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم، شهدت  أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الأحد 6 أغسطس 2023، استقرارًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق. 

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة الأحد 6 أغسطس 2023، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق. 

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأحد

 سجلت أسعار الخضار في سوق العبور لجملة الخضراوات اليوم الأحد، استقرارًا ملحوظًا، حيث تراوح  سعر كيلو البطاطس من 7.5 إلى 9.5 جنيه، سعر كيلو الطماطم من 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، سعر كيلو البصل من 14 إلى 17 جنيهًا، الكوسة من سعر 5 إلى 8 جنيهات. 

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وبلغ سعر كيلو جزر بدون عروش سعر من 7 إلى 10 جنيهات،  الفاصوليا من 16 إلى 22 جنيهًا، خس كابوتشي من 3 إلى 4 جنيهات، باذنجان بلدي من 2.5 إلى 5 جنيهات،  باذنجان رومي من 3 إلى 5 جنيهات، باذنجان أبيض من 3 إلى 5.5 جنيه. 

وتراوح سعر فلفل حامي صوب ما بين 6 إلى 9 جنيهات، فلفل رومي بلدي من 6 إلى 10 جنيهات، فلفل حامي بلدي من 6 إلى 9 جنيهات، فلفل رومي صوب من 7 إلى 11 جنيهًا، فلفل ألوان « أصفر /أحمر / برتقالي » من 15 إلى 25 جنيهًا.

وبلغ سعر خيار بلدي من 8 إلى 11 جنيهًا، البامية من 20 إلى 30 جنيهًا، خيار صوب من 8 إلى 11 جنيها، كيلو الثوم من 24 إلى 30 جنيهًا، الملوخية من 3 إلى 4 جنيهات، البطاطا سعر من 4 إلى 7 جنيهات،  قرع عسل سعر  من 18 إلى 24 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه. 

وتراوح سعر الليمون بلدي من 6 إلى 16 جنيها،  ليمون أضاليا من 4 إلى 7 جنيهات، خس مر بنحو 3 جنيهات، كيلو شبت من 50 إلى 70 جنيهًا، لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، قلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، قثاء من 2.5 إلى 4.5 جنيه.  

 وبلغ سعر كرفس نحو 12 جنيهًا، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، كرتونة تحتوي على 2 كيلو عيش غراب بـ 80 جنيهًا، قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، نعناع نحو 7.5 جنيه، كرنب أحمر بـ 6.5 جنيه. 

وسجل سعر كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، فجل صيني بسعر من 3 إلى 4 جنيهات، كيلو بقدونس سعر من 50 إلى 70 جنيهًا، بروكلي  من 5 إلى 8 جنيهات، فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات، سلق سعر 7.5 جنيه، كرنب سلاطة بـ 8 جنيهات.

وتراوح سعر البنجر  من 2 إلى 4 جنيهات، خس من 3 إلى 4 جنيهات، كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا، كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا، فينوكيا بسعر من 3 إلى 4 جنيهات.

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أسعار الخضراوات اليوم الأحد 6-8-2023 في المنيا

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