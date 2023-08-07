أسعار الخضراوات اليوم، 9.5 جنيه أعلى سعر لكيلو البطاطس في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، شهدت أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023، استقرارًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة الإثنين 7 أغسطس 2023، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق.

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين

سجلت أسعار الخضار في سوق العبور لجملة الخضراوات اليوم الإثنين، استقرارًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم من 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، سعر كيلو البطاطس من 7.5 إلى 9.5 جنيه، سعر كيلو البصل من 14 إلى 17 جنيهًا، الكوسة من سعر 5 إلى 8 جنيهات.

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وبلغ سعرخس كابوتشي من 3 إلى 4 جنيهات، كيلو جزر بدون عروش سعر من 7 إلى 10 جنيهات، الفاصوليا من 16 إلى 22 جنيهًا، باذنجان رومي من 3 إلى 5 جنيهات، باذنجان بلدي من 2.5 إلى 5 جنيهات، باذنجان أبيض من 3 إلى 5.5 جنيه.

وتراوح سعر فلفل رومي صوب من 7 إلى 11 جنيهًا، فلفل حامي صوب ما بين 6 إلى 9 جنيهات، فلفل رومي بلدي من 6 إلى 10 جنيهات، فلفل حامي بلدي من 6 إلى 9 جنيهات، فلفل ألوان « أصفر /أحمر / برتقالي » من 15 إلى 25 جنيهًا.

وبلغ سعر خيار بلدي من 8 إلى 11 جنيهًا، البامية من 20 إلى 30 جنيهًا، خيار صوب من 8 إلى 11 جنيها، كيلو الثوم من 24 إلى 30 جنيهًا، الملوخية من 3 إلى 4 جنيهات، البطاطا سعر من 4 إلى 7 جنيهات، قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه.

وتراوح سعر طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، الليمون بلدي من 6 إلى 16 جنيها، ليمون أضاليا من 4 إلى 7 جنيهات، خس مر بنحو 3 جنيهات، كيلو شبت من 50 إلى 70 جنيهًا، لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، قلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، قثاء من 2.5 إلى 4.5 جنيه.

وبلغ سعر كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، كرفس نحو 12 جنيهًا، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، كرتونة تحتوي على 2 كيلو عيش غراب بـ 80 جنيهًا، قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، نعناع نحو 7.5 جنيه، كرنب أحمر بـ 6.5 جنيه.

وسجل سعر بروكلي من 5 إلى 8 جنيهات، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، فجل صيني بسعر من 3 إلى 4 جنيهات، كيلو بقدونس سعر من 50 إلى 70 جنيهًا، فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات، سلق سعر 7.5 جنيه، كرنب سلاطة بـ 8 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا، البنجر من 2 إلى 4 جنيهات، خس من 3 إلى 4 جنيهات، كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا، فينوكيا بسعر من 3 إلى 4 جنيهات.