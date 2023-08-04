نقيب الفلاحين: توقعات بارتفاع أسعار الطماطم لهذه الأسباب

أسعار الطماطم ، قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن إنتاج مصر من الطماطم طوال العام يزيد على 7 ملايين طن ويكفينا محليا ويصدر منه نحو 3% فائضا عن حاجتنا، وتحتل مصر المركز الخامس علي مستوي العالم في إنتاج الطماطم، وتزرع الطماطم في مصر طوال العام في مساحات تتعدي نصف مليون فدان.

ولفت إلى أن سعر كيلو الطماطم يتراوح في الحقل حاليا بين 5 إلي 7 جنيهات، ويباع في سوق الجملة بين 6 إلي 8 جنيهات ليصل للمستهلك بأسعار تتراوح بين 10 الي 15 جنيها للكيلو، حسب النوع ومكان البيع وجودة الثمار.

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تأثر إنتاج العروة الحالية بارتفاع درجات الحرارة

أسعار الطماطم وأضاف أبوصدام أنه يتوقع ارتفاع أسعار الطماطم في الأيام القليلة القادمة، بسبب تأثر إنتاج العروة الحالية بارتفاع درجات الحرارة وقلة إنتاجها، حيث يؤدي عطش أشجار الطماطم إلي التفاف أوراقها وتساقط أزهارها وضعف العقد وصغر حجم الثمار، وبالتالي قلة الإنتاج كما يساهم المناخ الحالي في ضعف نمو النبات وانتشار الحشرات والأمراض مما يساعد في قلة الإنتاج.

ومع انخفاض المعروض وزيادة الطلب علي الطماطم لكثرة استهلاكنا منها في السلطات والصلصات والمشروبات مع ارتفاع حرارة الجو فإن أسعارها ترتفع خاصة أن إنتاج العروة الخريفية، والتي تزرع حاليا لن تثمر قبل ثلاثة أشهر.

احمرار الطماطم يرجع إلي وجود مادة "الليكوبين"

أسعار الطماطم ، وأشار عبدالرحمن إلى أن ثمار الطماطم تعد مصدرا غذائيا مهما لها فوائد كبيرا تصل إلي حد وقف نمو الخلايا السرطانية في الرحم والرئة والبروستاتا ، وتعد ثمار الطماطم غذاء أساسيا للمصريين يدخل في كافة الوجبات، ومعظم الاكلات لا غني عنها ويأكلها كافة فئات المجتمع، وأن احمرار الطماطم يرجع إلي وجود مادة "الليكوبين" الموجودة في البطيخ، وهذا هو من يعطيها اللون الأحمر

العشوائية في زراعة الطماطم وغياب الرؤيه المستقبلية وانعدام الزراعات التعاقديه

وأكد أبو صدام أنه رغم إمكانية زراعة الطماطم طوال العام لتنوع المناخ داخل جمهورية مصر العربية وتداخل العروات ووجود أنواع كثيرة من الطماطم تناسب جميع الأجواء والأراضي، وتنوع طرق الزراعة الحديثة وإمكانية زراعة الطماطم داخل البيوت المحمية إلا أن العشوائية في زراعة الطماطم وغياب الرؤية المستقبلية وانعدام الزراعات التعاقدية وغياب الدورة الزراعية يؤدي إلي جنون في أسعار الطماطم من حين لآخر وخاصة في فترات فواصل العروات أو عند وجود أزمة طبيعية.

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