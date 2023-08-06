الأحد 06 أغسطس 2023
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محافظات

البصل يسجل 22 جنيها، ارتفاع أسعار الخضراوات في البحيرة (فيديو)

أسعار الخضروات بمحافظة
أسعار الخضروات بمحافظة البحيرة، فيتو

ننشر أسعار الخضروات بالأسواق  بـمحافظة البحيرة اليوم الموافق الأحد وذلك حسب اخر الاسعار المتداولة بين البائعين والتجار بأسواق المحافظة، وفقا لآخر التطورات والمستجدات اليومية في الأسعار، وأسعار أسواق التجزئة تزيد قليلا على الأسعار المتداولة في الجملة.  

وارتفعت بعض أسعار الخضروات خلال الأيام الأخيرة الماضية وانخفض الآخر، حيث سجل سعر البطاطس 12 جنيه للكيلو الواحد بدلا من 10 جنيه، كما جاء سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات للكيلو والبصل 22 جنيها وارتفع الجزر إلى 12 بدلا من 7 جنيهات وكما ارتفع سعر الطماطم إلى 10 بدلًا من 8 جنيها، وجاء ذلك وفق رصد ومتابعة آخر أسعار الخضروات بأحد أسواق محافظة البحيرة.

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وننشر أسعار الخضراوات بأسواق محافظة البحيرة اليوم الأحد، حيث شهدت الأسواق إقبالا كبيرا من قبل المواطنين على شراء الخضروات.
وسجلت أسعار الخضروات التالي

الطماطم  10 جنيهات.
البطاطس 12 جنيها
البصل  22 جنيها
الباذنجان الرومي 10 جنيهات
الباذنجان الطويل الأسود 10 جنيهات
الفلفل الرومي البلدي من 15 جنيها
الفلفل الرومي الالوان 35 جنيها
الفلفل الحامي البلدي 12 جنيها
الخيار البلدي 12 جنيها
الكوسة 12 جنيها
الجزر  12 جنيها
البامية 35 جنيها
الثوم 40 جنيها.

كما ننشر أسعار الدواجن بالأسواق اليوم  وذلك حسب آخر الأسعار المتداولة بين البائعين والتجار بأسواق المحافظة، ووفقًا لآخر التطورات والمستجدات اليومية في الأسعار، حيث تشهد أسعار الدواجن والطيور ارتفاع في بعض الأنواع  وانخفاض في الآخر خلال الفترة الأخيرة.

ويسجل كيلو الفراخ الأبيض متوسط سعر 65 جنيهًا، وسعر فراخ الساسو يتراوح بين 105 إلي 110 جنيها للكيلو الواحد، بالإضافة إلى سعر كيلو الفراخ الأمهات  62 جنيهًا، وسجل سعر الفراخ البلدي ما يقرب من 115 جنيهًا للكيلو الواحد.

كما سجل الفراخ البلدي الفيومي سعر 110 للكيلو الواحد والرومي الاسمر 125 جنيها والابيض 110 للكيلو الواحد والبط السوداني 115 جنيها والبط الفرنساوي 90 جنيهًا والبط المولار 100 جنيه للكيلو الواحد والمسكوفي 105 جنيهات، بينما سجل الارانب 90 جنيها وكيلو البانية بسعر 165 وأجنحة الدواجن بسعر 45 جنيها والكبد والقوانص 85 وزوج الحمام بسعر 85 جنيها.

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