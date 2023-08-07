سر الجثة العارية في البرميل الغارق

جاء تقرير الطبيب الشرعي ليؤكد أن رجلا عُثر على جثته العارية داخل برميل في ماليبو بولاية كاليفورنيا الأمريكية الأسبوع الماضي أصيب برصاصة في رأسه.

وأعلن مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس، أن الرجل هو جافونتا مارشان مورفي البالغ من العمر 32 عامًا، لكن لم يتم تحديد سبب الوفاة في ذلك الوقت.

طلق ناري في الرأس

من جانبها، ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز يوم السبت الماضي أن معلومات الطبيب الشرعي ترجع سبب الوفاة إلى أنه جرح بطلق ناري في الرأس.

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ولا تزال الظروف التي أدت إلى إطلاق النار على مورفي ووضعها داخل برميل قيد التحقيق من قبل مكتب عمدة مقاطعة لوس أنجلوس.

البرميل البلاستيكي الأسود

وقد شوهد البرميل البلاستيكي الأسود سعة 55 جالونًا (208 لترًا) لأول مرة في 30 يوليو وهو يطفو في بحيرة ماليبو ، وقد أحضره عامل صيانة بزورق كاياك، لكن لم يتم فتحه على الفور.

وقال مكتب المأمور إن أحد رجال الإنقاذ فتح البرميل في 31 يوليو في شاطئ ماليبو لاغون ستيت، الذي استعاده بعد أن عاد إلى البحيرة.

ولم يعرف كم من الوقت كانت الجثة في البرميل.

وقال باتريك نيلسون، وهو صديق للعائلة، لصحيفة لوس أنجلوس تايمز إن مورفي نشأ في جنوب لوس أنجلوس مع أربعة أشقاء وكان مغني راب طموحًا.

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