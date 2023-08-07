بسبب ترافيس سكوت، طرد فتاة إسرائيلية من فندق بالقاهرة، والمنشآت الفندقية ترد

بسبب مرافقتها لمغني الراب العالمي ترافيس سكوت، والذي تم إلغاء حفل له كان يعتزم إقامته بمصر، قامت إدارة فندق بالقاهرة بطرد عارضة أزياء إسرائيلية شهيرة.

وزعمت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن شاي زانكو عارضة الأزياء الإسرائيلية، تعرضت للطرد من أحد الفنادق في القاهرة، بعد اكتشاف جنسيتها، حيث تم إجبارها على مغادرة الفندق على الفور.

طلبوا منها المغادرة فورا

وأشارت الصحيفة إلى أن عارضة الأزياء كانت ترافق مغني الراب العالمي ترافيس سكوت الذي كان سيحيي حفلا موسيقيا في مصر بعد دعوته لها، قبل أن يتم إلغاء الحفل لاحقا، مضيفة أنه وبعد يوم من وصولها، اكتشف الفندق الذي تقيم فيه أنها إسرائيلية، فاستغل العاملون به فرصة عدم تواجدها مع المغني وطاقمه وطلبوا منها المغادرة فورا.

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وقالت زانكو للصحيفة: لقد شعرت بالتوتر الشديد وبالإهانة، وغادرت الفندق مباشرة إلى المطار، واكتشفت أن الرحلة الوحيدة هناك كانت متجهة إلى باريس.

غرفة المنشآت الفندقية تحقق

جاء ذلك فيما قال مصدر مسئول بغرفة المنشآت الفندقية: إن الغرفة حققت في الأمر، مؤكدا أن الفندق تبين أنه غير مرخص سياحيًا، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه وفقًا لقانون المنشآت الفندقية.

وأكد المصدر أنه لا توجد قرارات من وزارة السياحة أو السلطات بمنع أي جنسية من دخول الفنادق، موضحا أنه سيتم توقيع عقاب على الفندق من جانب الغرفة.

شاي زانكو عارضة الأزياء الإسرائيلية، فيتو

يشار إلى أن الشركة المنظمة لحفل المطرب العالمي ترافيس سكوت، كانت قد أعلنت الأربعاء قبل الماضي إلغاء الحفل، الذي كان مقررا إقامته عند سفح الأهرامات يوم 30 يوليو الماضي، وأثار جدلا كبيرا.

وأوضحت الشركة أنه تم إلغاء الحفل، على الرغم من الجهود الجبارة، حيث أدت مشاكل الإنتاج المعقدة إلى عدم إمكانية إقامته، متابعة أنه سيتم إصدار المبالغ المستردة لجميع حاملي التذاكر، ومعربة عن اعتذارها عن أي إزعاج قد يكون سببه هذا الإلغاء.

وكان الحفل قد قوبل بعاصفة من الانتقادات طالته وطالب المطرب بعد اتهامه بممارسة طقوس غريبة وشيطانية خلال حفلاته.

رسالة مغنى الراب الأمريكي

من جانبها، نشرت الإعلامية لميس الحديدي، الخميس الماضي، ترجمة لرسالة مغنى الراب الأمريكي ترافيس سكوت، ردا على اتهامه بإقامة طقوس غريبة فى حفلاته وصلت إلى حد الشيطانية والماسونية، وأكدت لميس أن الرسالة وصلتها من الشركة المسئولة عن الحفل فى مصر، مشيرة، فى تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، إلى أن «سكوت» صرح بأن مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت "معلومات خاطئة" حول وجود طقوس غريبة فى حفلاته.

مغنى الراب الأمريكى ترافيس سكوت، فيتو

ورد ترافيس سكوت على ما أشيع خلال الفترة الأخير، قائلا: "ردا على المعلومات المغلوطة على السوشيال ميديا والتي أشارت إلى طقوس غريبة في حفلاتي، لا توجد لدي أغنية واحدة تهين أي شعب، ناهيك عن المصريين، لا شيء لدي به أي طقوس غريبة فقط احتفالات.. وأنا من أشد المعجبين بالثقافة والتاريخ المصري، ولهذا اخترت الأهرامات لإطلاق ألبومي الأول من 5 سنوات وهو يعني الكثير لى.. وقد أقمت حفلا ناجحا جدا في السعودية في أبريل أمام 70 ألف متفرج ولم تكن هناك أي مشكلة.. ونحن نعمل منذ شهور للإعداد للحفل والحصول على التصاريح".

وأضاف: "أنا من هيوستن من أسرة تحترم الناس، تحب الله، وتواظب على حضور صلوات الكنيسة... والمثار على السوشيال ميديا من حسابات مزيفة وليس لأشخاص حقيقيين.. حدثت مأساة في 2012 في إحدى حفلاتي لكنى قدمت مئات الحفلات دون حوادث".

وقال: "لو لم تدخل معداتنا لن نتمكن من إقامة الحفل.. وأرجوكم لا تدعوا انتشار المعلومات الكاذبة التى تعرقل هذا الحدث الذى سيجلب الاهتمام الإيجابي لمصر واقتصادها وكنوزها".

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