أخبار العقارات اليوم: كراسة شروط شقق نزهة الأندلس بالقاهرة الجديدة.. توقعات باستقرار أسعار العقارات حتى نهاية العام

شهدت الساعات الماضية عددًا من التغطيات المهمة تناولتها بوابة "فيتو" في السوق العقاري بقطاعاته المختلفة وأبرزها كالتالي:

تفقدت سيليستين كيتشا، وزيرة الإسكان والتنمية الحضرية بدولة الكاميرون، والسفير محمدو لابارنج، سفير الكاميرون بالقاهرة والوفد المرافق لهما، مشروعات سكن كل المصريين بمنطقة غرب المطار بمدينة اكتوبر الجديدة.

يقدم مصرف ابو ظبي الاسلامي تمويلا عقاريا متوافق مع الشريعة الإسلامية حتى مليون جنيه إذا كنت تملك وحدة سكنية في أحد الكمبوند المختارة.

حدد صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي، بوزارة الإسكان أنظمة سداد شقق نزهة الأندلس والتى يطرحها الصندوق بالتجمع الثالث مدينة القاهرة الجديدة.

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استبعد المهندس آسر حمدي، الخبير العقاري، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة القريبة القادمة، وأرجع ذلك لصعوبة الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليًا.

أكد المهندس أحمد إيهاب عضو لجنة التطوير والبناء بجمعية رجال الأعمال، والرئيس التنفيذي لإحدى شركات التطوير العقاري والسياحي الكبرى، أن توجه الدولة للتطوير والاستثمار في المناطق التي تم اختيارها بشكل استراتيجي، كان له أثرا إيجابيا كبيرا على كل مشروعات التطوير العمراني والسياحي المقامة في جميع أنحاء مصر.

ننشر كراسة شروط شقق نزهة الأندلس بـ القاهرة الجديدة والتي يطرحها صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي، ممثلًا لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويضم الطرح 380 وحدة سكنية بمشروع نزهة الأندلس بالتجمع الثالث.

تواصل وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية طرح عدد من المحال والوحدات التجارية للبيع بالمزاد العلني.

وأكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه تم طرح 12 محلًا تجاريًا وصيدلية بمساحات تتراوح من (20م2: 40م2) بالأسواق التجارية بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني، لزيادة الخدمات بالمدينة.



صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة بدر سيبدأ يوم الأحد الموافق 1/10/2023، وحتى يوم الأربعاء الموافق 1/11/2023، في تسليم قطع الأراضي السكنية بالمرحلة الثامنة بمشروع بيت الوطن بالمنطقتين B & A الترفيهية خلف جامعة مدينة بدر، وذلك في مواعيد محددة وفقًا للمعلن من الجهاز.