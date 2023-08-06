مواعيد تسليم أراضى بيت الوطن بمدينة بدر

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة بدر سيبدأ يوم الأحد الموافق 1/10/2023، وحتى يوم الأربعاء الموافق 1/11/2023، في تسليم قطع الأراضي السكنية بالمرحلة الثامنة بمشروع بيت الوطن بالمنطقتين B & A الترفيهية خلف جامعة مدينة بدر، وذلك في مواعيد محددة وفقًا للمعلن من الجهاز.

وأوضح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه سيتم تسليم قطع أراضي بيت الوطن بالمنطقة A الترفيهية خلف جامعة بدر، من 2: 23، يوم الأحد 1/10/2023، والقطع من 24: 43، يوم الإثنين 2/10/2023، والقطع من 44: 63، يوم الثلاثاء 3/10/2023، والقطع من 64: 84، يوم الأربعاء 4/10/2023، والقطع من 85: 112، يوم الأحد 8/10/2023، والقطع من 113: 134 يوم الإثنين 9/10/2023، والقطع من 135: 157، يوم الإثنين 9/10/2023، والقطع من 158: 179، يوم الثلاثاء 10/10/2023، والقطع من 158: 179، يوم الأربعاء 11/10/2023، والقطع من 180: 202، يوم الأحد 15/10/2023، وتم تخصيص يومي الإثنين 16/10/2023، والثلاثاء 17/10/2023، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة بالمنطقة A.

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وأضاف المهندس عمار مندور، أنه سيتم تسليم قطع أراضي بيت الوطن بالمنطقة B، من 1: 20، يوم الأربعاء 18/10/2023، والقطع من 21: 40، يوم الأحد 22/10/2023، والقطع من 41: 60، يوم الإثنين 23/10/2023، والقطع من 61: 80، يوم الثلاثاء 24/10/2023، والقطع من 81: 100، يوم الأربعاء 25/10/2023، والقطع من 101: 120، يوم الأحد 29/10/2023، والقطع من 121: 140، يوم الإثنين 30/10/2023، وتم تخصيص يومي الثلاثاء 31/10/2023 والأربعاء 1/11/2023، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة بالمنطقة B.

أعلن صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي، ممثلًا لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 380 وحدة سكنية بمشروع نزهة الأندلس بالتجمع الثالث مدينة القاهرة الجديدة.

ويبدأ اليوم الأحد التقديم والحجز على شقق المشروع وتخصيص الوحدات السكني سيكون بنظام التخصيص بأسبقية الحجز (online) من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.

وعلى مستوى شروط الحجز كالتالي:

١.أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية وأن يكون له أهلية التصرف أو التعاقد ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته وليا طبيعيا على قاصر أو وصى عليه بقرار وصاية.