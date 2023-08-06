توقعات باستقرار أسعار العقارات حتى نهاية العام

استبعد المهندس آسر حمدي، الخبير العقاري، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة القريبة القادمة، وأرجع ذلك لصعوبة الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليًا.

وتوقع آسر حمدي فى تصريحات خاصة ثبات الأسعار لآخر العام، مؤكدًا على ضبابية السوق العقاري حاليًا بسبب الأزمات المتتالية في العالم، وأنه من الصعب توقع وقت انتعاش القطاع مرة أخرى.

وأضاف أن تأثير إصدار البنوك الشهادات الدولارية على السوق العقاري أمر مفروغ منه.

Advertisements

وأوضح أن الأمر الذي يدعو إلى الاطمئنان هو انخفاض نسبة هذا التأثير السلبي على الطلب العقار وهي لا تتخطى الـ15% أو 20% على الأكثر وهذا لأن هذه الشهادات تستهدف شريحة معينة من المواطنين إلا وهم المستثمرون الأجانب والمصريون المقيمون في الخارج.

كما أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بوزارة الإسكان على أن الصندوق يتعاون حاليا مع 31 بنكا وشركة تمويل عقاري حاليًا بدلا من 4 بنوك. في بداية مشروع الإسكان الاجتماعى وذلك لتوفير التمويل العقاري للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل مستفيدي مشروع الإسكان الاجتماعي.

وأشارت إلى أن الصندوق يسعى إلى زيادة التعاون مع القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بنشاط التمويل العقاري، خصوصًا مع الإقبال الكبير من المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل على الإعلانات التي يطرحها الصندوق.

وأضافت تسهم مبادرة التمويل العقارى فى زيادة الطلب على شراء الوحدات السكنية بما ينعكس على نمو أعمال قطاع المقاولات والتشييد والبناء لما له من دور في تشغيل العديد من الصناعات الوسيطة، لاسيما وأنها ستعمل على جذب قاعدة أكبر من العملاء المستفيدين من المبادرات التي يقدمها البنك المركزى.

وكانت مى عبد الحميد شاركت في افتتاح الإدارة المركزية الجديدة للتمويل العقاري ببنك القاهرة والمتخصصة في مجال التمويل العقاري والتابعة للبنك، والتى تضم كافة الأقسام والإدارات المعنية بعملية التمويل العقارى تحت سقف واحد، حيث رافقت طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، ولفيف من مسئولي بنك القاهرة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، حيث تأتى تلك الخطوة فى إطار جهود البنك المتواصلة لتقديم الخدمة لعملاء البنك بأقل وأسرع الإجراءات.

وخلال الافتتاح عبرت مي عبد الحميد، عن سعادتها بافتتاح هذه الوحدة الجديدة، والتي تعد إضافة قوية لمنظومة التمويل العقاري وهو ما يعود بالنفع على العملاء ويضمن تقديم خدمة متميزة لهم.