الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

توقعات باستقرار أسعار العقارات حتى نهاية العام

عقارات, فيتو
عقارات, فيتو

استبعد المهندس آسر حمدي، الخبير العقاري، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة القريبة القادمة، وأرجع ذلك لصعوبة الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليًا.

وتوقع آسر حمدي فى تصريحات خاصة ثبات الأسعار لآخر العام، مؤكدًا على ضبابية السوق العقاري حاليًا بسبب الأزمات المتتالية في العالم، وأنه من الصعب توقع وقت انتعاش القطاع مرة أخرى.

وأضاف أن تأثير إصدار البنوك الشهادات الدولارية على السوق العقاري أمر مفروغ منه.

Advertisements

وأوضح أن الأمر الذي يدعو إلى الاطمئنان هو انخفاض نسبة هذا التأثير السلبي على الطلب العقار وهي لا تتخطى الـ15% أو 20% على الأكثر وهذا لأن هذه الشهادات تستهدف شريحة معينة من المواطنين إلا وهم المستثمرون الأجانب والمصريون المقيمون في الخارج.

كما أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بوزارة الإسكان على أن الصندوق يتعاون حاليا مع 31 بنكا وشركة تمويل عقاري حاليًا بدلا من 4 بنوك. في بداية مشروع الإسكان الاجتماعى وذلك لتوفير التمويل العقاري للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل مستفيدي مشروع الإسكان الاجتماعي.

وأشارت إلى أن الصندوق يسعى إلى زيادة التعاون مع القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بنشاط التمويل العقاري، خصوصًا مع الإقبال الكبير من المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل على الإعلانات التي يطرحها الصندوق.

وأضافت تسهم مبادرة التمويل العقارى فى زيادة الطلب على شراء الوحدات السكنية بما ينعكس على نمو أعمال قطاع المقاولات والتشييد والبناء لما له من دور في تشغيل العديد من الصناعات الوسيطة، لاسيما وأنها ستعمل على جذب قاعدة أكبر من العملاء المستفيدين من المبادرات التي يقدمها البنك المركزى.

وكانت مى عبد الحميد شاركت في افتتاح الإدارة المركزية الجديدة للتمويل العقاري ببنك القاهرة والمتخصصة في مجال التمويل العقاري والتابعة للبنك، والتى تضم كافة الأقسام والإدارات المعنية بعملية التمويل العقارى تحت سقف واحد، حيث رافقت  طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، ولفيف من مسئولي بنك القاهرة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، حيث تأتى تلك الخطوة فى إطار جهود البنك المتواصلة لتقديم الخدمة لعملاء البنك بأقل وأسرع الإجراءات. 

كراسة شروط شقق نزهة الأندلس بالقاهرة الجديدة (صور)

بدء حجز شقق نزهة الأندلس بالقاهرة الجديدة

وخلال الافتتاح عبرت مي عبد الحميد، عن سعادتها بافتتاح هذه الوحدة الجديدة، والتي تعد إضافة قوية لمنظومة التمويل العقاري وهو ما يعود بالنفع على العملاء ويضمن تقديم خدمة متميزة لهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إتحاد الصناعات ارتفاع أسعار العقارات التطوير العقاري باتحاد الصناعات التطوير العقارى البنك المركزى المهندس آسر حمدي محدودي ومتوسطي الدخل

مواد متعلقة

صناع ورجال أعمال: قرارات المجلس الأعلى للاستثمار طفرة بالقطاع، وتساعد في سد الفجوة الدولارية

الدولة المصرية تمُر بمرحلة فارقة.. خطة الحكومة لتمكين القطاع الخاص بعد رسالة الرئيس للوزراء

سلطان عمان في زيارة تاريخية للقاهرة.. محطات تطور العلاقات المصرية العمانية.. وحرص قيادتي البلدين على توثيق الروابط الراسخة

5 قروض من بنك ناصر الاجتماعي.. أبرزها تأثيث شقة الزوجية وقرض العربية

المشاط: ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لخلق تدفق للتمويل المستدام للدول النامية

أين كانت وكيف أصبحت؟ 8 سنوات على تنفيذ الاستراتيجية القومية لتنمية سيناء

العالم على صفيح ساخن: أوكرانيا والسودان أبرز البؤر الملتهبة، وتصعيد في تايوان والكوريتين

جرائم هزت الشارع المصري في رمضان.. أب يقتل طفله.. وآخر يقتل عمه وخاله

الأكثر قراءة

بشرى سارة للمصريين بشأن مدة انقطاع الكهرباء

مرتضى منصور يعلن قرارات اجتماع مجلس إدارة الزمالك بعد قليل

اتحاد جدة يوقع مخالصة مالية مع طارق حامد، واللاعب ينتقل لهذا النادي

التموين: ارتفاع كبير في أسعار الذهب الفترة المقبلة لهذا السبب

لجنة المسابقات تعلن عقوبات مباراة الأهلي والمصري في كأس مصر

الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة وتوجه تحذيرًا بسبب ارتفاع الأمواج

أخبار مصراليوم، بشرى سارة للمصريين بشأن مدة انقطاع الكهرباء.. قوائم الجامعات الأهلية الخاصة والمعتمدة

تجنيد الحريديم، أزمة تعصف بنتنياهو من حكم إسرائيل

Advertisements

منوعات

المزيد

10 جنيهات إسترلينية تقلب حياة عائلة بريطانية رأسا على عقب، ما القصة؟

تايلاند تدشن موسم زراعة الأرز بسباق جاموس الماء

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الأحد 6-8-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

ارتفاع عدد اليهوديات الحاصلات على رخصة حمل سلاح بشكل قياسي

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 6-8-2023

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الأحد 6-8-2023

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 6-8-2023 في ختام التعاملات

ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه في ختام التعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

من 2017 لـ 2023.. حجم إنتاج واستهلاك القمح عالميًا في 7 سنوات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تلاوة رائعة بصوت الشيخ عبد اللطيف وهدان من سورة محمد والفتح (فيديو)

تفسير رؤية الحانوتي في المنام وعلاقته بحدوث خلافات كبيرة الفترة القادمة

تلاوة عذبة بصوت الشيخ فتحي عبد المنعم خليف (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية