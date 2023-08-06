الأحد 06 أغسطس 2023
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عقارات

الإسكان تعلن عن مزاد علني لبيع محال تجارية

د. عاصم الجزار وزير
د. عاصم الجزار وزير الاسكان،فيتو

تواصل  وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية طرح عدد من المحال والوحدات التجارية للبيع بالمزاد العلني.

وأكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه تم طرح 12 محلًا تجاريًا وصيدلية بمساحات تتراوح من (20م2: 40م2) بالأسواق التجارية بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني، لزيادة الخدمات بالمدينة.

وأضاف المهندس عادل النجار، أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، على أن تعقد جلسة المزاد العلني يوم الأربعاء الموافق 6/9/2023، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلية في مواعيد العمل الرسمية.

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كما صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة بدر سيبدأ يوم الأحد الموافق 1/10/2023، وحتى يوم الأربعاء الموافق 1/11/2023، في تسليم قطع الأراضي السكنية بالمرحلة الثامنة بمشروع بيت الوطن بالمنطقتين  B &  A  الترفيهية خلف جامعة مدينة بدر، وذلك في مواعيد محددة وفقًا للمعلن من الجهاز.

وأوضح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه سيتم تسليم قطع أراضي بيت الوطن بالمنطقة A الترفيهية خلف جامعة بدر، من 2: 23، يوم الأحد 1/10/2023، والقطع من 24: 43، يوم الإثنين 2/10/2023، والقطع من 44: 63، يوم الثلاثاء 3/10/2023، والقطع من 64: 84، يوم الأربعاء 4/10/2023، والقطع من 85: 112، يوم الأحد 8/10/2023، والقطع من 113: 134 يوم الإثنين 9/10/2023، والقطع من 135: 157، يوم الإثنين 9/10/2023، والقطع من 158: 179، يوم الثلاثاء 10/10/2023، والقطع من 158: 179، يوم الأربعاء 11/10/2023، والقطع من 180: 202، يوم الأحد 15/10/2023، وتم تخصيص يومي الإثنين 16/10/2023، والثلاثاء 17/10/2023، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة بالمنطقة A.

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وأضاف المهندس عمار مندور، أنه سيتم تسليم قطع أراضي بيت الوطن بالمنطقة B، من 1: 20، يوم الأربعاء 18/10/2023، والقطع من 21: 40، يوم الأحد 22/10/2023، والقطع من 41: 60، يوم الإثنين 23/10/2023، والقطع من 61: 80، يوم الثلاثاء 24/10/2023، والقطع من 81: 100، يوم الأربعاء 25/10/2023، والقطع من 101: 120، يوم الأحد 29/10/2023، والقطع من 121: 140، يوم الإثنين 30/10/2023، وتم تخصيص يومي الثلاثاء 31/10/2023  والأربعاء 1/11/2023، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة بالمنطقة B.

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الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان

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