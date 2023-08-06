الأحد 06 أغسطس 2023
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عقارات

شقق نزهة الأندلس، تعرف على أنظمة السداد

شقق الاسكان، فيتو
شقق الاسكان، فيتو

حدد صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي، بوزارة الإسكان أنظمة سداد شقق نزهة الأندلس والتى يطرحها الصندوق بالتجمع الثالث مدينة القاهرة الجديدة.

وبدأ اليوم الأحد التقديم والحجز على شقق المشروع وتخصيص الوحدات السكني سيكون بنظام التخصيص بأسبقية الحجز (online) من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.

وأشار الصندوق إلى أن أنظمة السداد كالتالي:

- سداد مبلغ جدية حجز وقدره 100,000جم (مائة ألف جنيه مصري لا غير) بالإضافة إلى مبلغ 1000 جم (فقط ألف جنيه مصري لا غير مصروفات تسجيل لا تُرد - دفعة واحدة وغير مجزأ ـ عند التقدم للحجز بإحدى وسائل الدفع التالية:

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سويفت ( سویفت کود HDBKEGCAXXX) بنك التعمير والاسكان فرع القطامية.

 ACH عن طريق كافة البنوك لحساب بنك التعمير والاسكان - فرع القطامية.

 تحويل داخلي لحساب بنك التعمير والإسكان - فرع القطامية من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك).

نقدا لدي إحدي فروع بنك التعمير والإسكان.

على أن يتضمن التحويل البيانات التالية:

. اسم المتقدم للحجز رباعي.

. رقم بطاقة الرقم القومي (14) رقم سارية.

 نظام سداد باقي قيمة الوحدة بشقق الإسكان بمشروع نزهة الأندلس 

- استكمال سداد 15% من قيمة الوحدة بالإضافة إلى 2 مصاريف إدارية من قيمة الوحدة ) خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز خلال الفترة من 2023/02/12 حتى 2023/03/16 من خلال التحويل (سويفت / ACH / تحويل داخلي لحساب بنك التعمير والاسكان فرع القطامية من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك) وبالنسبة للعملاء المسددين لمبلغ جدية الحجز نقدًا يقوموا بفتح حسابات لهم بالفرع المختص وإيداع قيمة الاستكمال في الحساب لتنفيذ التحويل الداخلي.

 - يتم سداد 10% من قيمة الوحدة خلال 6 شهور من تاريخ انتهاء الحجز.

 - سداد دفعات ربع سنوية بمبلغ 22500 جم (فقط اثنان وعشرون ألف وخمسمائة جنية لا غير) بعدد (12) دفعة تبدأ من الربع الأول بعد سداد نسبة الـ10%.

- سداد 20% من قيمة الوحدة عند التعاقد وقبل استلام الوحدة.

- لن يتم تسليم الوحدة الا بعد سداد كامل نسبة 60% من قيمة الوحدة المخصصة (بالتفاصيل الواردة أعلاه).

باقي ثمن الوحدة الـ 40% 

يتم سداده على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة ثلاث سنوات بدون فائدة أو 5 سنوات محملة بفائدة علي الرصيد المدين بسعر الفائدة المعلنة من البنك المركزي وقت التعاقد بالإضافة إلى 2%، يستحق القسط الأول بعد ثلاثة شهور من تاريخ استلام الوحدة على ان يتم تقديم شيكات اجلة بها قبل الاستلام.

في حالة السداد لباقي قيمة الوحدة خلال شهرين من تاريخ انتهاء الحجز يتم خصم 7% من قيمة الوحدة شريطة الالتزام باستكمال قيمة جدية الحجز إلى 15% من قيمة الوحدة بالإضافة الى (2%) مصاريف إدارية من قيمة الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز.

المبالغ التي يتم خصمها في حالة تأخير دفع قيمة شقق الإسكان

 في حالة التأخير عن سداد أي دفعة / قسط عن ميعاد الاستحقاق يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد بالإضافة إلي 2 (0.5% مصاريف تحصيل) من قيمة القسط وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

يمكن للسادة حاجزي الوحدات سداد باقي ثمن الوحدة الـ 40% من خلال برنامج التمويل العقاري ببنك التعمير والإسكان.

كراسة شروط شقق نزهة الأندلس بالقاهرة الجديدة (صور)

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ويكون ذلك وفقًا للقواعد المعمول بها مع الالتزام بسداد باقي قيمة الوحدة وفقا لما جاء بأسلوب السداد الموضح بعاليه بمجرد حلول أجالها ولحين الحصول علي التمويل العقاري.

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