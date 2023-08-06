ضبط 800 طربة حشيش بحوزة 3 عناصر إجرامية بالشرقية والإسكندرية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 800 طربة من مخدر الحشيش، بحوزة عدد من العناصر الإجرامية بالشرقية والإسكندرية قدرت قيمتها بـ 5.6 مليون جنيه.

المتهمين والمضبوطات



رصد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، مُتخذين من دائرة قسمى شرطة (أول العاشر من رمضان بالشرقية – ثان العامرية بالإسكندرية) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بمديرية أمن الشرقية حيث تم ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبحوزتهما ( 500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام).

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مديرية أمن الإسكندرية

وتم ضبط ( أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزته (300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام).



وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ خمسة مليون وستمائة ألف جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ياتي ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء..

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