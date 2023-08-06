الأحد 06 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط عنصر إجرامي وصديقته بحوزتهما مخدرات وأسلحة نارية

مخدرات المضبوطات،
مخدرات المضبوطات، فيتو

تمكن قطاع الأمن العام  برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط عنصر إجرامي وصديقته بحوزتهما كميات من المخدرات وأسلحة نارية في دمياط بقيمة 1.8 مليون جنيه. 

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وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وسيدة) بالإتجار فى المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة "مبلغ بسرقتها" بدائرة قسم ثان دمياط وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 60 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيروين – بندقية آلية – بندقية خرطوش - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - مبلغ مالي).. وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، والسلاح للدفاع  والمبلغ المالى حصيلة بيع المواد المخدرة.

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وتٌقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ  مليون و805 آلاف جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة. 

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