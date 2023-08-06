الأحد 06 أغسطس 2023
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رياضة

مانشستر سيتي يرد على عرض برشلونة لضم برناردو سيلفا

برناردو سيلفا لاعب
برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي، فيتو

برناردو سيلفا، قدم نادي برشلونة الإسباني عرضا رسميا إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، يتضمن دفع 50 مليون جنيه استرليني نظير الحصول على خدمات برناردو سيلفا.

وشارك برناردو سيلفا مع فريقه مانشستر سيتي أمام أرسنال في كأس الدرع الخيرية، اليوم الأحد، والتي انتهت بهزيمة السيتي بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1/1. 

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة قدم عرضًا للشراء الإلزامي بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، محاولا استغلال رغبة برناردو سيلفا في الرحيل عن مانشستر سيتي إلى برشلونة، إلا أن النادي الإنجليزي رفض العرض الأول من النادي الإسباني.

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وأضافت الصحيفة أن مسئولي مانشستر سيتي أبلغوا نظرائهم في برشلونة أن برناردو سيلفا ليس للبيع، إلا أن برشلونة لا يستبعد ضم برناردو سيلفا، ومن المنتظر الاستمرار في المفاوضات خلال الأيام القادمة.

 

مانشستر سيتي يحسم مصير برناردو سيلفا

فيما أكد فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات بشبكة سكاي سبورتس أن مانشستر سيتي الإنجليزي رفض رحيل بيرناردو سيلفا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني.

وأكد أن النادي الإنجليزي لا ينوي التفاوض بأي شكل وتحت أي ظرف بشأن انتقال بيرناردو سيلفا لأي من الناديين.

وأضاف: “مانشستر سيتي يستعد لتقديم عرض جديد لـ بيرناردو سيلفا من أجل تجديد تعاقده مع بطل دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي”.

وينتهي تعاقد بيرناردو سيلفا مع سيتي بنهاية الموسم بعد المقبل في عام 2025.

ومن ناحية أخرى، نجح نادي مانشستر سيتي في إتمام صفقة المدافع الدولي الكرواتي جوسكو جفارديول، قادما من فريق لايبزيج الألماني.

وأعلن مانشستر سيتي في بيان رسمي، اليوم السبت، تعاقده مع جفارديول مدافع لايبزيج، ليحمل القميص رقم 24 مع الفريق.

جفارديول يوقع لمانشستر سيتي، فيتو 

فيما كشف الألماني إلكاي جوندوجان لاعب برشلونة عن سبب رحيله عن مانشستر سيتي رغم تألقه مع الفريق وتحقيق ثلاثية تاريخية.

ورحل جوندوجان عن مانشستر سيتي في الانتقالات الصيفية الجارية بعد تحقيق الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي في مفاجأة أثارت العديد من التساؤلات.

وفسر جوندوجان سبب رحيله عن السيتي حيث قال في تصريحات لشبكة "CBS Sports": أنا قضيت 7 سنوات رائعة وناجحة في مانشستر سيتي خاصة العام الأخير.

وتابع: “أنا لا أصدق رحيلي عن مانشستر سيتي ولكني أردت خوض تجربة جديدة وإثبات نفسي مرة أخرى مع ناد جديد”.

وأضاف: “نجحت مع مانشستر سيتي وأريد النجاح مرة أخرى في بلد جديد مع ثقافة جديدة ودوري جديد ولاعبين جدد”.

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