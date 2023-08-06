باريس سان جيرمان يستعد لخطف صفقة جديدة من برشلونة بعد ديمبلي

يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لخطف لاعب جديد من برشلونة الإسباني، بعد نجاح النادي الباريسي في حسم صفقة عثمان ديمبلي.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن باريس سان جيرمان يرغب في ضم أنسو فاتي من صفوف برشلونة، بناء على رغبة لويس إنريكي المدير الفني للفريق الباريسي، الذي يعتبره صفقة مميزة للغاية.

ويعتبر إنريكي أن التوقيع مع فاتي يمكن أن يكون فرصة فريدة، بعد موسمه المتواضع مع برشلونة.

من ناحية أخرى، كشفت تقارير صحفية أن صفقة انتقال الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم برشلونة، إلى باريس سان جيرمان تواجه أزمة بسبب طريقة تقسيم المقابل المادي.

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الشرط الجزائي في عقد ديمبلي

وينص الاتفاق المبرم بين ديمبلي وبرشلونة على السماح له بالرحيل مقابل 50 مليون يورو، إذا أبلغ النادي برغبته في المغادرة قبل 1 أغسطس الجاري، على أن ينقسم هذا المبلغ بالتساوي بين اللاعب ووكيله من جهة والبارسا من جهة أخرى.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن المفاوضات بين ديمبلي وبرشلونة لم تصل إلى اتفاق بعد بشأن طريقة تقسيم الـ50 مليون يورو.

ويرى برشلونة أن ديمبلي لم يلتزم بكل شروط العقد وبالتالي من حق البارسا الحصول على مقابل يزيد عن 25 مليون يورو.

وعلى الجانب الآخر، يرى اللاعب ووكيله أنهما التزما بالعقد ويطلبان الحصول على 25 مليونا من أموال الصفقة.

ومن الناحية القانونية، يحق لبرشلونة الاحتفاظ بخدمات ديمبلي حتى 21 أغسطس، إذا استمرت المفاوضات مع اللاعب دون اتفاق.

وإذا دفع ديمبلي قيمة الشرط الجزائي في ذلك الموعد يحق له الرحيل، لكن سيستمر النزع القضائي بين الطرفين حول كيفية تقسم المبلغ.

وكشفت "موندو ديبورتيفو" أن خطة برشلونة هي استمرار ديمبلي ضمن صفوفه حتى 21 أغسطس على الأقل، وقد يستمر لأكثر من ذلك للضغط على باريس الذي سيبدأ منافسات الدوري الفرنسي يوم 12 من الشهر الجاري.

وكانت تقارير صحفية إسبانية، كشفت في وقت سابق عن سبب تأخر نادي باريس سان جيرمان، في حسم التعاقد مع عثمان ديمبلي، نجم برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

كان اللاعب الفرنسي، قدم طلبًا لناديه برشلونة منذ أيام للموافقة على انتقاله إلى باريس سان جيرمان، بالإضافة للسماح له بالتفاوض على الشروط الشخصية لعقده في "حديقة الأمراء".

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم السبت، كان من المقرر أن يوقع عثمان ديمبلي مع باريس سان جيرمان، الجمعة، لكن تأخرت الصفقة عن الموعد المحدد لها.

وأشارت إلى أن ديمبلي كان يجب أن يجتاز الكشف الطبي، لكن تأخر إجراء الفحوصات؛ بسبب أن برشلونة لم يرسل المستندات الخاصة بتأكيد الصفقة.

وذكرت أن برشلونة، استغرق حتى الآن وقتًا أطول من المتوقع لتسليم الأوراق الرسمية للصفقة.