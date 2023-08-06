الأحد 06 أغسطس 2023
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رياضة

لاعب مانشستر سيتي يدخل تاريخ كأس الدرع الخيرية رغم الخسارة أمام أرسنال

كول بالمر لاعب مانشستر
كول بالمر لاعب مانشستر سيتي، فيتو

دخل كول بالمر، لاعب فريق مانشستر سيتي، تاريخ بطولة كأس الدرع الخيرية، رغم خسارة فريقه اللقب أمام أرسنال بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1.

وسجل كول بالمر هدف مانشستر سيتي اليوم أمام أرسنال بالدقيقة 77 بعد دقائق من مشاركته بديلا في الدقيقة 64.

وكشفت شبكة "أوبتا" العالمية، أن كول بالمر، هو أصغر لاعب يسجل في كأس الدرع الخيرية منذ 2005، حيث يبلغ من العمر 21 عامًا و92 يومًا، فيما كان الأصغر هو تسجيل سيسك فابريجاس هدفًا لصالح أرسنال ضد تشيلسي، عندما كان يبلغ من العمر 18 عامًا و95 يومًا.

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وتوج فريق أرسنال ببطولة كأس الدرع الخيرية (كأس السوبر الإنجليزي)، بعد الفوز على مانشستر سيتي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب ويمبلي.

مانشستر سيتي وارسنال، فيتو  

أهداف مباراة مانشستر سيتي وأرسنال 

سجل بالمر الهدف الأول  لـ مانشستر سيتي في شباك أرسنال بالدقيقة 76، بعد تصويبة رائعة بقدمه اليسرى سكنت شباك رامسديل، وسجل تروسارد هدف التعادل في الدقيقة العاشرة من الوقت المتحسب، بدلا من الضائع بعد تصويبة غيرت اتجاهها بعد ارتطامها بـ أكانجي.

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مانشستر سيتي وارسنال، فيتو  
مانشستر سيتي وارسنال، فيتو  

أحداث الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي وأرسنال

بدأت المباراة بضغط قوي من الفريقين وتبادل الفريقان الاستحواذ على الكرة في نصف الملعب.

وبعد مرور دقائق استطاع السيتي السيطرة على الكرة بينما لعب ارسنال على التحولات الهجومية.

وفي الدقيقة 13 كانت أخطر هجمة في اللقاء بعد تسديدة قوية من رودري كادت أن تسكن شباك أرسنال.

وفي الدقيقة 22 كاد أرسنال أن يباغت السيتي بالهدف الأول عن طريق تصويبة من هافيرتز ولكن تصدى لها أورتيجا.

وبعد الدقيقة 25 سيطر أرسنال على الكرة بينما تراجع السيتي إلى الخلف قليلا.

وفي الدقيقة 39 كرر هافيرتز تصويباته القوية وكادت تسفر عن الهدف الأول ولكن تصدى لها أوريتجا.

وفي الدقيقة 43 سدد رودري كرة خادعة من نصف الملعب بعد ما رأى رامسدل متقدما عن مرماه ولكن التصويبة جاءت فوق العارضة.

الصورة
مانشستر سيتي وارسنال، فيتو  
مانشستر سيتي وارسنال، فيتو  
مانشستر سيتي وارسنال، فيتو  
مانشستر سيتي وارسنال، فيتو  

أحداث الشوط الثاني من مباراة مانشستر سيتي وارسنال

بدأ الشوط الثاني قويا بين الفريقين وتبادلا السيطرة على الكرة.

وأجرى مانشستر سيتي أول تغيير بخروج جرليتيش ونزول فودين.

وفي الدقيقة 70 أجرى جوارديولا تبديلين بإخراج هالاند وكوفاسيتش ونزول بالمر ودي بروين.

وفي الدقيقة 70 كاد بالمر أن يسجل الهدف الأول بعد تبادل رائع للتمريرات من دي بروين إلى فودين إلى بالمر الذي سددها بقوة ولكن تصطدم بدفاع أرسنال وتخرج لركنية.

وسجل بالمر الهدف الأول  لـ مانشستر سيتي في شباك ارسنال بالدقيقة 76، بعد تصويبة رائعة بقدمه اليسرى سكنت شباك رامسديل. 

ودفع أرتيتا بالمهاجم نيكتياه في الدقيقة 80  أملا في تعديل النتيجة قبل انتهاء المباراة.

 وسجل تروسارد هدف التعادل لأرسنش في الدقيقة العاشرة من الوقت المتحسب بدلا من الضائع، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت إلى أرسنال.

في وجود النني، أرسنال يحتفل بلقب كأس الدرع الخيرية (صور)

أرسنال يتوج بكأس الدرع الخيرية بعد الفوز على مانشستر سيتي بركلات الترجيح (صور)

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