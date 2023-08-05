الأحد 06 أغسطس 2023
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رياضة

مانشستر سيتي يغلق الباب أمام سان جيرمان وبرشلونة بشأن بيرناردو سيلفا

بيرناردو سيلفا، فيتو
بيرناردو سيلفا، فيتو

أغلق مانشستر سيتي الإنجليزي، الباب أمام ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني، بشأن ضم بيرناردو سيلفا نجم السيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات بشبكة سكاي سبورتس أن مانشستر سيتي الإنجليزي رفض رحيل بيرناردو سيلفا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني.

وأكد أن النادي الإنجليزي لا ينوي التفاوض بأي شكل وتحت أي ظرف بشأن انتقال بيرناردو سيلفا لأي من الناديين.

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وأضاف: “مانشستر سيتي يستعد لتقديم عرض جديد لـ بيرناردو سيلفا من أجل تجديد تعاقده مع بطل دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي”.

وينتهي تعاقد بيرناردو سيلفا مع سيتي بنهاية الموسم بعد المقبل في عام 2025.

تحقيق ثلاثية تاريخية

ومن ناحية أخرى، نجح نادي مانشستر سيتي في إتمام صفقة المدافع الدولي الكرواتي جوسكو جفارديول، قادما من فريق لايبزيج الألماني.

وأعلن مانشستر سيتي في بيان رسمي، اليوم السبت، تعاقده مع جفارديول مدافع لايبزيج، ليحمل القميص رقم 24 مع الفريق.

جفارديول يوقع لمانشستر سيتي، فيتو 

فيما كشف الألماني إلكاي جوندوجان لاعب برشلونة عن سبب رحيله عن مانشستر سيتي رغم تألقه مع الفريق وتحقيق ثلاثية تاريخية.

ورحل جوندوجان عن مانشستر سيتي في الانتقالات الصيفية الجارية بعد تحقيق الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي في مفاجأة أثارت العديد من التساؤلات.

وفسر جوندوجان سبب رحيله عن السيتي حيث قال في تصريحات لشبكة "CBS Sports": أنا قضيت 7 سنوات رائعة وناجحة في مانشستر سيتي خاصة العام الأخير.

وتابع: “أنا لا أصدق رحيلي عن مانشستر سيتي ولكني أردت خوض تجربة جديدة وإثبات نفسي مرة أخرى مع ناد جديد”.

وأضاف: “نجحت مع مانشستر سيتي وأريد النجاح مرة أخرى في بلد جديد مع ثقافة جديدة ودوري جديد ولاعبين جدد”.

موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال 

يلتقي فريق مانشستر سيتي مع نظيره أرسنال، على ملعب ويمبلي، غدا الأحد، في مباراة درع اتحاد كرة القدم الإنجليزي (الدرع الخيرية - كأس السوبر).

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي مع نظيره أرسنال في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأرسنال 

وتنقل مباراة مانشستر سيتي وأرسنال عبر قنوات بي إن سبورتس وتحديدا قناة بي إن سبورتس بريميم 1.

مانشستر سيتي يتعاقد رسميا مع الكرواتي جفارديول

جوندوجان يكشف سبب رحيله عن مانشستر سيتي رغم تحقيق الثلاثية

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