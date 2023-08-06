أئمة الأوقاف يواصلون شرح مناهج التربية الإسلامية واللغة العربية مجانًا

تواصل وزارة الأوقاف فعاليات شرح مناهج التربية الإسلامية واللغة العربية للشهادات العامة مجانًا في عدد من المساجد والمراكز الثقافية في إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف وفي ضوء مبادرة اللغة العربية واهتمام وزارة الأوقاف بالنشء والشباب ولغة القرآن الكريم ونشر الفكر الوسطي المستنير، على النحو التالي:



في مديرية أوقاف القليوبية أقيمت المبادرة بمسجد العليمي بطوخ، حيث قام بالتدريس الشيخ يوسف محمد عنتر برعي إمام وخطيب ومدرس.

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كما أقيمت المبادرة بالمركز الثقافي ببنها، حيث قام بالتدريس الشيخ عبد الرحمن شريف إمام وخطيب ومدرس.



وفي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيمت المبادرة بمسجد المصلحة بالطابية التابع لإدارة أوقاف المنتزه، حيث قام بالتدريس الشيخ صابر الغريني إمام وخطيب ومدرس.



وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيمت المبادرة بمسجد المجمع الإسلامي بالخارجة، حيث قام بالتدريس الشيخ محمد عبد الظاهر إمام وخطيب ومدرس.



وفي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيمت المبادرة بمسجد آل عمار، حيث قام بالتدريس الشيخ مدحت محمد أبو هاشم إمام وخطيب ومدرس.



كما أقيمت المبادرة بالمركز الثقافي بالعريش، حيث قام بالتدريس الشيخ لملوم محمد لملوم.

كما أقيمت المبادرة بمسجد الصحابة، حيث قام بالتدريس الشيخ عصام الدين السيد عبد الحميد إمام وخطيب ومدرس.



وفي مديرية أوقاف بورسعيد أقيمت المبادرة بمسجد مريم، حيث قام بالتدريس الشيخ إسلام صالح عبد الرازق إمام وخطيب ومدرس.



وفي مديرية أوقاف قنا أقيمت المبادرة بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي، حيث قام بالتدريس الشيخ حجازي محمد فارس إمام وخطيب ومدرس.



وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيمت المبادرة بمسجد أريمون الكبير غرب كفر الشيخ، حيث قام بالتدريس الشيخ إيهاب محمد عبد التواب إمام وخطيب ومدرس.



كما أقيمت المبادرة بمسجد الكبير سيدي سالم، حيث قام بالتدريس الشيخ طاهر القصاص إمام وخطيب ومدرس.



وفي مديرية أوقاف القاهرة أقيمت المبادرة بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) التابع لإدارة أوقاف جنوب القاهرة، حيث قام بالتدريس الشيخ أحمد عصام الدين فرحات الموجي إمام وخطيب ومدرس.



وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيمت المبادرة بمسجد ناصر بدمنهور، حيث قام بالتدريس الشيخ طاهر نعيم سليمان إمام وخطيب ومدرس.



كما أقيمت المبادرة بمسجد السد العالي بدمنهور، حيث قام بالتدريس الدكتور رضا غازي.



وفي مديرية أوقاف مطروح أقيمت المبادرة بمسجد التنعيم التابع لإدارة غرب مطروح، حيث قام بالتدريس الشيخ المأمون الصباغ إمام وخطيب ومدرس.



وفي مديرية أوقاف الفيوم أقيمت المبادرة بمسجد سيلا الكبير التابع لإدارة أوقاف شمال الفيوم، حيث قام بالتدريس الشيخ رمضان سليمان إمام وخطيب ومدرس.



كما أقيمت المبادرة بمسجد هانم مؤمن التابع لإدارة أوقاف العجميين، حيث قام بالتدريس الشيخ محمد مرداش محمود إمام وخطيب ومدرس.



وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيمت المبادرة بمسجد شلبي بمنيا القمح، حيث قام بالتدريس الشيخ حمدان ابو موسى إمام وخطيب ومدرس.



كما أقيمت المبادرة بمسجد صلاح الدين بكفر صقر، حيث قام بالتدريس الواعظة أمل السيد محمد.



كما أقيمت المبادرة بالمركز الثقافي بفاقوس، حيث قام بالتدريس الشيخ محمد إبراهيم علي محمد إمام وخطيب ومدرس ( قادة فكر).



وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيمت المبادرة بمسجد الشهيد عبد المنعم رياض، حيث قام بالتدريس الشيخ عبد اللاه حسين سالم إمام وخطيب ومدرس.



وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيمت المبادرة بالمركز الثقافي بشبين الكوم، حيث قام بالتدريس الشيخ عمر قنديل إمام وخطيب ومدرس.



كما أقيمت المبادرة بمسجد الشهيدين بقويسنا، حيث قام بالتدريس الشيخ مصطفى عبد الواحد شمس الدين إمام وخطيب ومدرس.



وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية أقيمت المبادرة بمسجد بدر، حيث قام بالتدريس الدكتور محمد أحمد سليمان إمام وخطيب ومدرس.



وفي مديرية أوقاف أسوان أقيمت المبادرة بمسجد أبو بكر الصديق بالعدوة، حيث قام بالتدريس الشيخ أحمد حامد عبد الماجد إمام وخطيب ومدرس.



وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر أقيمت المبادرة بمسجد الميناء الكبير بالغردقة، حيث قام بالتدريس الشيخ حسام الدين محمود عبد المنعم إمام وخطيب ومدرس.