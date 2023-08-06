الأحد 06 أغسطس 2023
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أخبار مصر

نجل أحمد عمر هاشم يكشف تفاصيل حالة والده الصحية وسر انتشار شائعة وفاته

د. أحمد عمر هاشم،
د. أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر، فيتو

نفى الدكتور محمد عمر، نجل الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، خبر وفاة والده، مشيرًا إلى أنه يرقد حاليا في إحدى المستشفيات الخاصة بالمهندسين من أجل إجراء عملية جراحية دقيقة.

وكانت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء خلال الساعات الماضية تفيد بوفاة الدكتور أحمد هاشم بعد رحيله طويلة من خدمة الدعوة الإسلامية.

الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم 

وأضاف “نجل أحمد عمر هاشم” في تصريح خاص لـ “فيتو” أن والده يعانى من مشاكل صحية معقدة ودقيقة ومن المقرر أن يخضع لعملية جراحية مساء اليوم أو غدًا الإثنين، وفق رؤية الجهاز الطبي المتابع لحالته.

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وأوضح نجل الدكتور أحمد عمر هاشم أن السر في انتشار شائعة وفاة والده عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو أن هناك بعض الصفحات تسعى للربح والشهرة من خلال نشرها شائعة وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم بين الحين والآخر. 

حقيقة وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم 

وكانت الصفحة الرسمية للدكتور أحمد عمر هاشم عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” نفت شائعة وفاته بعد انتشارها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حيث نشرت صورة له وكتبت عليها:" فضيلة الإمام الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بفضل الله بصحة جيدة وكل ما أشيع بمواقع التواصل الاجتماعي  غير صحيح بالمرة متعه الله بالصحة والعافية والعمر المديد".

الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم 

وكان الدكتور أحمد عمر هاشم، قد توجه في وقت سابق بخالص الشكر لفضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر، لسرعة تدخل فضيلته وتواصله مع الجهات المسئولة داخل مصر، والسفارة المصرية في مالطا؛ لإعادته إلى القاهرة، داعيا المولى- عز وجل- أن يحفظ الإمام الطيب، وأن يوفقه دائما للوقوف بجوار أبناء الأزهر وعلمائه في الشدائد.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق بإرسال طائرة مجهزة لنقل الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من مالطا إلى مصر؛ حيث كان العالم الجليل في مؤتمر وتعرض لوعكة صحية، نتج عنها دخوله للمستشفى في دولة مالطا. 

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محمد حسان وشقيقه محمود يزوران الدكتور عمر هاشم في المستشفى (صور)

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حقيقة وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

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