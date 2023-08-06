التنظيم والإدارة يجري اختبارات للمتقدمين لوظيفة معلم فصل بالقليوبية

يواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، تقييم المتقدمين لمسابقة شغل وظائف ٣٠ ألف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتستمر أعمال التقييم في الفترة من ١ أغسطس إلى ٢١ أكتوبر، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين من أبناء محافظة القليوبية

وبدأت اليوم الأحد الاختبارات الالكترونية للمتقدمين من ابناء محافظة القليوبية وتستمر حتى الخميس الموافق ١٠ أغسطس ٢٠٢٣.

تحذير هام للمتقدمين لوظيفة معلم فصل

ويجدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تحذيره للمتقدمين من الانسياق وراء أي شخص يدعى قدرته على التأثير في العملية الامتحانية لصالح متقدم أو غيره، إذ أن الجهاز قام بتحصين المنظومة ضد أي تدخل أو عبث بشري. وذلك في إطار الحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، ولضمان اختيار الأكفأ لشغل الوظيفة العامة.

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الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قام بالإعلان عن المسابقة في ٩ فبراير ٢٠٢٣، وفتح باب التقديم إلكترونيا على موقع بوابة الوظائف الحكومية في الفترة من ٢٣ فبراير حتى ٩ مارس ٢٠٢٣.

ويجرى الجهاز المركزي للتنظيم والادارة الاختبار في الفترة من أول أغسطس إلى 21 أكتوبر بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

ويخضع المتقدمون لتلك الوظائف لعدد من الاختبارات الخاصة، وستكون من خلال 5 محاور؛ أولها الكفايات السلوكية، وهي القدرات السلوكية عامة لكافة المتقدمين لوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

والمحور الثاني الكفايات اللغوية وهي الاختبار في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

والمحور الثالث الكفايات المعرفية والتكنولوجية كل ما يتعلق بالدولة من المشروعات القومية.

والمحور الرابع الكفايات التربوية وتشمل التدريس الفعال الإدارة والإشراف وتم إعدادها من أساتذة وخبراء متخصصين.

والمحور الخامس الكفايات الشخصية وتشمل المواد التي يقوم بتدريسها وطرق ومناهج التدريس