الأحد 06 أغسطس 2023
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أخبار مصر

تشغيل الشباب بالجيزة يعلن عن فرص عمل بشركة نهل للمياه المعدنية(مستند)

محافظة الجيزة؛ فيتو
محافظة الجيزة؛ فيتو

أعلن جهاز تشغيل الشباب بمحافظة الجيزة عن توافر فرص عمال بشركة نهل للمياه المعدنية.

وأوضح أن الوظائف المطلوبة سائقين رخصة درجة تانية.

شروط العمل في وظيفة سائق بشركة نهل للمياه

واشار الي ان المتقدم لهذة الوظيفة لابد ان يتوافر فيه شروط معينة وهي:

  • ان لايتعدي السن عن  45 سنة
  • يجيد القراءة والكتابة

مزايا العمل في وظيفة سائق بشركة نهل للمياه

 

  • مدة العمل في هذة الوظيفة 8 ساعات
  • توافر تامين طبي وتامين صحي واجتماعي وخط تليفون

 

يفضل للمتقدمين لهذة الوظيفة أن يكونوا من سكان اكتوبر وماحولها.
 

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فرص عمل للشباب (أفراد أمن)
 
 


وكانت قد أعلنت محافظة الجيزة من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب توافر فرص عمل للشباب (أفراد أمن) في إحدى شركات الأمن والحراسة، وذلك في الأماكن التالية: 

أحد البنوك فرع شارع مراد بالجيزة وفرع فيصل.
 
 

 

-محطة مترو المريوطية وحي الأشجار.
 
 

 

-إحدى المنظمات بأكتوبر (8 ساعات عمل).
 
 

 

-كومباوند بأكتوبر.
 
 

وأشارت المحافظة إلى أن الوظائف توفر للمتقدمين المزايا الآتية: (المؤهل بداية من ابتدائية ما عدا البنك من متوسط - السن من 21: 54 - العمل 12 ساعة - يوجد سكن ومواصلات من السكن إلى الموقع).

وأوضح الجهاز، مواعيد الحضور للراغبين في التقدم للوظائف، مؤكدا الحضور لمقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميا من الأحد وحتى الخميس، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا، وللاستفسار يمكن التواصل مع الجهاز عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 - 35711198".

فرص عمل بوزارة التضامن الاجتماعي 
 
 
 

كما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي  عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك أنه قد تم مد فترة التسجيل حتى يوم ١٥ أغسطس المقبل بإرسال البيانات عبر البريد الإلكتروني. 
 

وفي وقت سابق أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي عن حاجته لشغل عدد 280 وظيفة بنظام عقود العمل محددة المدة مع إحدى المؤسسات الأهلية بمراكز العزيمة  لعلاج الإدمان الجديدة  وذلك بالمحافظات الآتية  "الشرقية – دمياط – سوهاج – أسوان".
 

طريقة التقديم لوظائف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان 
 

 

لمزيد من التفاصيل عن الوظائف المتاحة وشروط التقديم الدخول على لينك موقع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وإرسال السيرة الذاتية من هنا، أو على البريد الإلكتروني التالي.

كما يتم إرسال السيرة الذاتية موضح بها الوظيفة المتقدم إليها بنسخة PDF باللغة العربية فقط، وسيتم الاتصال لمستوفي الشروط لتحديد موعد المقابلة الشخصية ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية وفي حالة التساوي الأولوية للأعلى تقديرًا وأن آخر موعد للتقديم يوم 10/8/2023.

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التضامن الاجتماعي اكتوبر المريوطية جهاز رعاية وتشغيل الشباب شارع مراد بالجيزة محافظة الجيزة محطة مترو المريوطية

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