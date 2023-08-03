جهاز تشغيل الشباب بالجيزة يوفر فرص عمل بمرتبات مجزية (مستند)

أعلن جهاز تشغيل الشباب بالجيزة عن توافر فرصة عمل بمطاعم بافلو برجر.

وأوضح الجهاز أن الوظائف المطلوبة هي: فريق عضو بفروع المطاعم بمناطق أكتوبر والحصري والشيخ زايد.

واشترط الحهاز على المتقدم للوظيفة أن يكون حاصلا على مؤهل يبدأ من المتوسط.

كما اشترط أن يتراوح السن من ٢١ سنة إلى ٣١ سنة للذكور فقط، مشيرا إلى أنه لا يقبل الطلبة.

وأضاف الجهاز أن من مزايا هذا العمل أن المدة ٩ ساعات ومرتبات مجزية وتأمين طبي.

فرص عمل للشباب (أفراد أمن)



وكانت قد أعلنت محافظة الجيزة من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب توافر فرص عمل للشباب (أفراد أمن) في إحدى شركات الأمن والحراسة، وذلك في الأماكن التالية:

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أحد البنوك فرع شارع مراد بالجيزة وفرع فيصل.







-محطة مترو المريوطية وحي الأشجار.







-إحدى المنظمات بأكتوبر (8 ساعات عمل).







-كومباوند بأكتوبر.





وأشارت المحافظة إلى أن الوظائف توفر للمتقدمين المزايا الآتية: (المؤهل بداية من ابتدائية ما عدا البنك من متوسط - السن من 21: 54 - العمل 12 ساعة - يوجد سكن ومواصلات من السكن إلى الموقع).

وأوضح الجهاز، مواعيد الحضور للراغبين في التقدم للوظائف، مؤكدا الحضور لمقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميا من الأحد وحتى الخميس، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا، وللاستفسار يمكن التواصل مع الجهاز عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 - 35711198".

فرص عمل بوزارة التضامن الاجتماعي





كما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك أنه قد تم مد فترة التسجيل حتى يوم ١٥ أغسطس المقبل بإرسال البيانات عبر البريد الإلكتروني.



وفي وقت سابق أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي عن حاجته لشغل عدد 280 وظيفة بنظام عقود العمل محددة المدة مع إحدى المؤسسات الأهلية بمراكز العزيمة لعلاج الإدمان الجديدة وذلك بالمحافظات الآتية "الشرقية – دمياط – سوهاج – أسوان".



طريقة التقديم لوظائف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان





لمزيد من التفاصيل عن الوظائف المتاحة وشروط التقديم الدخول على لينك موقع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وإرسال السيرة الذاتية من هنا، أو على البريد الإلكتروني التالي.

كما يتم إرسال السيرة الذاتية موضح بها الوظيفة المتقدم إليها بنسخة PDF باللغة العربية فقط، وسيتم الاتصال لمستوفي الشروط لتحديد موعد المقابلة الشخصية ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية وفي حالة التساوي الأولوية للأعلى تقديرًا وأن آخر موعد للتقديم يوم 10/8/2023.