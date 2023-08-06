آلاف الموظفين ينتظرون علاوة الترقية.. الحكومة تصرف 5% من الأجر المستحق في 30 يونيو 2023.. والتنظيم والإدارة يكشف معايير الترقية

ينتظر عدد كبير من الموظفين في الجهاز الإداري للدولة الإعلان عن أسماء من تمت ترقيتهم، ويستحقون صرف علاوة الترقية والمقدرة بنسبة 5%، من الأجر الوظيفي المستحق في ٣٠ /٦/ ٢٠٢٣.

ومن المقرر أن يأتي ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على ترقيات الموظفين في الحكومة ينتظر العاملين بالجهاز الإداري للدولة على مشروع القرار المقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى والذي من المقرر ان يلغ عددهم حوالي 500 الف موظف، ومن المقرر إصدار القواعد التنفيذية للقرار وإطلاق الموقع الإلكتروني للاستعلام عن الأحقية في الترقية من عدمه لاحقا.

ونص مشروع قرار الترقية على أنه اعتبارًا من مطلع يوليو القادم يُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى٣٠ /٦ /٢٠٢٣ مُددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدًا.

ووفقًا لمشروع القرار، يستحق الموظف اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٣ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة ٥٪ من أجره الوظيفي في ٣٠ /٦/ ٢٠٢٣.

ضوابط وشروط الحصول علي علاوة الترقية

وكشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن شروط الحصول على علاوة ترقيات الموظفين وتشمل صدور قرار الترقية من السلطة المختصة.

كما شملت شروط الحصول على علاوة الترقية أن يكون الأجر الوظيفي السابق مضافًا إليه علاوة الترقية أكبر من الأجر الوظيفي للوظيفة المرقى إليها.

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كما حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مقدار علاوة الترقية وتشمل 5% كما كشف عن تاريخ استحقاقها وهي تاريخ صدور قرار من السلطة المختصة.

وشملت معايير الترقية بالاختيار للموظفين في الحكومة لعام 2022 والتي تضمنت ما يلي:

1- أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.

2- أن يجتاز بنجاح، التدريب الذي تتيحه له الوحدة أو الجهة أو المصلحة التي يعمل بها.

3- أن تكون الترقية إلى وظيفة شاغرة ومموَّلة تلِي مباشرة الوظيفة التي يشغلها الموظف في المستوى، وفي ذات المجموعة الوظيفية التي تنتمى إليها.

4- أن يكون الموظف مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة أو مرقَّى إليها.

5- أن يكون قد قضى المدد البينية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وهي 5 أعوام للترقية، من السادسة إلى الخامسة، ومن الخامسة للرابعة، ومن الرابعة للثالثة، و8 أعوام من الثالثة للثانية، و6 أعوام من الثانية للأولى.

كما شملت معايير الترقية بالأقدمية للموظفين ما يلي:

1- أن تكون الترقية بقرار من السلطة المختصة «الوزارة أو المحافظة أو الهيئة التابعة لها الجهة التي يعمل بها الموظف»، أو مَن تفوِّضه بناءً على اقتراح من لجنة الموارد البشرية.

2-أن تكون الترقية إلى وظيفة شاغرة ومموَّلة تلِي مباشرة الوظيفة التي يشغلها الموظف في المستوى، وفي ذات المجموعة الوظيفية التي تنتمى إليها.

3- أن يكون قد قضى المدد البينية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وهي 5 أعوام للترقية، من السادسة إلى الخامسة، ومن الخامسة للرابعة، ومن الرابعة للثالثة، و8 أعوام من الثالثة للثانية، و6 أعوام من الثانية.

وفي حالة حصول الموظف في تقرير تقويم الأداء على تقييم منخفض، والذي قد يمنعه من الترشح للترقي في ترقيات الموظفين 2021، يمكنه التظلم على النتيجة وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، من خلال التقدم بالطلب إلى لجنة تظلمات مشكلة لهذا الشأن.

وجاء أبرز تلك العلاوات العلاوة الدورية ونصت المادة 37 من القانون على أنه:" يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفى، على أن يعاد النظر فى هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.

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ومع العام المالي الجديد، يُستحق الموظف وفق قانون الخدمة المدنية علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية.

بالنسبة للعلاوة الثانية العلاوة التشجيعية وأقر قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة (5%) من أجره الوظيفى، وذلك ما نصت عليه المادة (38).

شروط الحصول على العلاوات التشجيعية

وحدد قانون الخدمة المدنية الجديد شروط الحصول على العلاوة التشجيعية والتي تضمنت الآتي:

_أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.

- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.

- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على (10%) من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة، تُمنح العلاوة لواحد منهم.

كما نصت المادة (39) على أن يستحق الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمى.

ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف حافز تميز آخر إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

علاوات يستحقها الموظفين في الحكومة ,فيتو

300 جنيه غلاء معيشة

وتقوم الحكومة بإصدار قرار بصرف علاوة غلاء المعيشة للموظفين بالحكومة وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام حيث تم صرف علاوة غلاء معيشة استثنائية مقدارها 300 جنيه شهريا، على أن يستفيد من هذه العلاوة الموظفون أو العاملون بعد بدء تاريخ العمل بهذا القانون، وتعد جزءا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهما بحسب الأحوال أي أنها لا تضاف إلى الأساسي.

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ضوابط الحصول علي حافز التميز العلمي

ومنح قانون الخدمة المدنية الموظفين حافز تميز علمى لكل من موظف يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة وتنص المادة (39) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي.

ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

ويكون حافز التميز العلمي المشار إليها بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر:

• 25 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

• 50 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل عال.

• 75 جنيها شهريا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.

• 100 جنيها شهريا لمن يحصل على درجة الماجستير.

• 200 جنيها شهريا لمن يحصل على درجة الدكتوراه.

وتحدد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية شروط وضوابط منح حافز التميز على الا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.

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