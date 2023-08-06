الأحد 06 أغسطس 2023
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أخبار مصر

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان أعمال التطوير الجارية بالعاصمة

وزير التنمية المحلية،
وزير التنمية المحلية، فيتو

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عصر اليوم الموقف التنفيذى لأعمال التطوير الجارية لعدد من المشروعات الخدمية في بعض الأحياء بالعاصمة.

رافق وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة  فى جولتهما جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء أسامة جاد الوكيل الدائم لوزارة التنمية المحلية واللواء ايهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة.

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وتابع اللواء هشام آمنة مع اللواء خالد عبدالعال جهود رفع كفاءة عدد من الميادين بأحياء القاهرة المختلفة، والإهتمام بزيادة الرقعة الخضراء ورفع كفاءة الحدائق والتشجير وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالي عليها خاصة المناطق التي تشهد أعمال تطوير خلال الفترة الحالية.

 

خطة رصف الطرق وتطويرالميادين

كما حرص وزير التنمية المحلية علي متابعة جهود الأجهزة التنفيذية فى الأحياء المختلفة لرفع كفاءة وتطوير ورصف الطرق والميادين وتطوير الأرصفة والبلدورات وجهود رفع الإشغالات وتحقيق الانضباط في جميع أحياء العاصمة لتحقيق رضا المواطنين  ، بالإضافة إلي متابعة عمل منظومة النظافة الجديدة بالقاهرة وبصفة خاصة جهود شركات القطاع الخاص العاملة في المنظومة بالمنطقتين الشرقية والغربية للقيام بخدمات الجمع السكنى ونقل القمامة ونظافة الشوارع والمرافق العامة وعمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحى الآمن للمخلفات وكذا جهود هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة المسئولية عن النظافة في المنطقين الشمالية والجنوبية بما يساهم في تحسين مستوى النظافة بجميع أحياء القاهرة المختلفة والحصول على رضا المواطنين عن تلك الخدمة المهمة وإعادة الشكل الجمالى والحضارى للعاصمة خاصة في ظل المشروعات القومية الكبري وأعمال التطوير في كافة المجالات والتي تشهدها العاصمة في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي  .

 

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وراجع وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة خلال الجولة كذلك الاجراءات التى يقوم بها رؤساء الأحياء لترشيد استهلاك الكهرباء ونتائج الحملات المكثفة لمتابعة الإلتزام بمواعيد غلق المحلات العامة.

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اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة المشروعات القومية الكبرى الوكيل الدائم لوزارة التنمية المحلية هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية

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