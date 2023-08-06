المشدد 3 سنوات لعاطل متهم بسرقة المواطنين في السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة مسجل خطر بالسجن المشدد 3 سنوات، بتهمة سرقة مواطن بالإكراه تحت تهديد السلاح، بدائرة قسم شرطة السلام.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم ح ا مسجل خطر استوقف المجني عليه ع.ع، عامل أثناء عودته من العمل واعتدى عليه بسلاح أبيض وأصابه عدة إصابات بالغة.

واعترف المتهم بارتكاب 4 جرائم سرقة بذات الأسلوب.

وكان قسم شرطة السلام تلقي بلاغا من عامل، بتعرضه للسرقة بالإكراه من قبل أحد الأشخاص، استوقفه عقب سيره بالطريق العام، واعتدى عليه بسلاح أبيض كان بحوزته، وأصابه عدة إصابات بالغة، واستولى منه على مبلغ مالى، وهاتفه المحمول، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبمواجهته اعترف ارتكاب الواقعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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الظروف المشددة لعقوبة السرقة

ويعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب في أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.