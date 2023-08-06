الأحد 06 أغسطس 2023
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أخبار مصر

ماهو الحزام المدارى؟ الأرصاد الجوية تجيب

الحزام المدارى، فيتو
الحزام المدارى، فيتو

شهدت مناطق متفرقة من جنوب البلاد أمطارا خفيفة ورعدية أحيانا وأكدت هيئة الأرصاد أن السبب فى ذلك  الحزام المداري.


والحزام المداري: هو خط وهمي يفصل بين الكتل الهوائية الشمالية الجافة والكتل الجنوبية الرطبة وهو عند خط الاستواء ويتذبذب شمالا وجنوبا مع الحركة الظاهرية للشمس باختلاف الفصول.


ويؤدي تلاقي هذه الكتل مع وجود منخفض جوي إلى تكاثر السحب الرعدية والتي تؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة والسيول عند السودان وإثيوبيا ( منابع النيل) وخلال هذا التوقيت من العام.

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وأكدت الارصاد أن الفاصل المداري يتذبذب ويتقدم شمالا ليصل إلى جنوب مصر، حيث تكون عرضة بشكل أكبر لسقوط الأمطارو تكون أمطار متفاوتة الشدة وأقل في حدتها من التي تحدث عند دول منابع النيل خلال هذه الفترة لكن لاتتأثر باقي مناطق الجمهورية بهذه الأمطار  .


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا    الاثنين  حيث يسود طقس معتدلا صباحا،  شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا الإثنين 7 -8-2023 فى مصر

حالة الطقس اليوم الأحد 06 -8-2023 في مصر


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس مائلا للحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى  القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب الصعيد  .

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، معتدلا ليلا.


ومن المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.


طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس مشمس  على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).
 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع نسب الرطوبة والتى تزيد من حرارة الطقس المتوقعة فى الظل بقيم تتراوح من 3: 4 درجات مئوية


وكانت قد كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال شهر أغسطس وفقا للبيانات المناخية التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أعلى معدلات رطوبة فى فصل الصيف تسجل فى شهر أغسطس مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس خلال شهر أغسطس.
 

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الأرصاد الجوية الحزام المداري هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الاثنين طقس القاهرة الكبرى

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