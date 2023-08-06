الأحد 06 أغسطس 2023
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خارج الحدود

عشرات المستوطنين يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

اقتحام المسجد الأقصى،
اقتحام المسجد الأقصى، فيتو

نفذ عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، اقتحاما لباحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.


اقتحام ساحات المسجد الأقصى من قبل قوات الاحتلال 

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية في تقرير لها، أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد، وأدوا طقوسا تلمودية، وقدّم الحاخامات شروحات عن "الهيكل المزعوم"، فيما نشرت قوات الاحتلال عناصرها في باحات الأقصى، وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين
وتجدر الإشارة إلى أن المستوطنيين يقتحمون المسجد الأقصى بشكل شبه يومي ما عدا يومي الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية، في مُحاولة لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل منذ عام 1994.
وفي السياق ذاته أعلن  جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عن تنفيذ  حملة اعتقالات في مناطقمتفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، اعتقلت على أثرها عددا من الفلسطينيين.

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حملة اعتقالات نفذتها قوات الاحتلال في الضفة الغربية 

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية رمانة غرب جنين، واعتقلت الأسيرين المحررين مجدي عبد الله صبيحات، ومحمد فرج صبيحات، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.


وأكدت وسائل الإعلام الفلسطينية في تقاريرها أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل والد الشاب كامل محمود أبو بكر، الذي ارتقى أمس، السبت، برصاص الشرطة الإسرائيلية، بدعوى تنفيذه عملية إطلاق نار في تل أبيب، وحطمت محتوياته، قبل أن تأخذ قياساته تمهيدا لهدمه.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 3  فلسطينيين، وداهمت عدة منازل في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل.بينما مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن خضر شديد العويوي، والأسير المحرر بلال عمران أبو حسين، بعد أن داهمت منزليهما في منطقة خلة الدار جنوب المدينة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب يحيى زكريا محيسن (22 عاما) بعد الاعتداء عليه بالضرب على مدخل مخيم العروب شمال الخليل.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 3 فلسطينيين من مدينة القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عبد العال سمير شويكي، وأحمد سلمان شويكي، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما في بلدة سلوان.

 

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قوات الاحتلال تقتحم مخيم نور شمس بطولكرم وتقتل شابا فلسطينيا

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وزير الأمن القومي الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى برفقة مستوطنين

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عشرات المستوطنين يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك وسط حراسة مشددة

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