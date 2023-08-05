نادية الجندي تتصدر تريند إنستجرام بعد رقصها مع تامر حسني في الساحل الشمالي (فيديو)

تصدرت الفنانة نادية الجندي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” وذلك بعد نشرها مقطع فيديو ترقص فيه رفقة تامر حسني في الساحل الشمالي علي أنغام أغنيته الشهيرة “يا بنت الإيه” أثناء وجودهم في سهرة خاصة هناك.

رقص تامر حسني ونادية الجندي في الساحل

وانتشر فيديو رقص نادية الجندي. مع تامر حسني في الساحل الشمالي بشكل كبير علي موقع إنستجرام علي صفحات عديدة، وسط إشادة كبيرة من الجمهور علي رشاقة “الجندي” وطريقة رقصها، كما أن الفيديو أيضا حظي بتعليقات إيجابية عديدة من قبل المتابعين

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فيلم تاج

وكان النجم تامر حسني شارك مؤخرًا في موسم أفلام عيد الأضحى المبارك الماضي، من خلال فيلم "تاج" والذي شاركته بطولته الفنانة دينا الشربيني.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول حياة التوأم تاج وهارون، يمرَّان بالعديد من الأزمات ومع امتلاكهما لقدرات خارقة تتسبب في وقوع العديد من المفارقات لهما.

أبطال فيلم تاج

ويعتبر فيلم تاج للنجم تامر حسني أول إنتاج لسلسلة أفلام الأبطال الخارقين في مصر والوطن العربي، فيلم وهو من تأليف وبطولة تامر حسني وإخراج سارة وفيق، ويشارك تامر بطولة فيلم "تاج" كل من دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، والفنانة القديرة هالة فاخر، وساندي.