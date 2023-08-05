الأحد 06 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

عبد الرحمن أبو زهرة يقرر الابتعاد عن الساحة الفنية لهذا السبب

عبد الرحمن ابو زهرة
عبد الرحمن ابو زهرة

قرر الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الابتعاد عن الساحة الفنية بسبب حالته الصحية والسن الذي قد وصل له حيث أنه يبلغ من العمر 89 عامًا، مما جعله لا يقوى على العمل لساعات طويلة وتحمل مشقة التصوير. 

وأكد مصدر مقرب من عائلة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، أن قرار اعتزاله الفني كان بإجماع كافة أفراد أسرته الذين أكدوا أنه حان الوقت أن يستريح ويتواجد برفقة أحفاده.

وكشف المصدر أن مجال التمثيل يتطلب مجهود وقدرات كبيرة مثل قراءة السيناريو وحفظ المشاهد، لكن مع التقدم في العمر يكون الأمر صعبًا، كما أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة قد كرر جملة: " مش عارف انا بقيت انسى كتير ليه! "، بالرغم من أن ذاكرته جيدة ولا ينسى أحد من أصدقائه او معارفه، لكنه يقصد نسيان بعض الجمل أمام الكاميرا، التي حفظها بالسيناريو. 

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وأوضح المصدر أن هناك العديد من الأدوار التي عرضت عليه مؤخرًا لكن كان قراره نهائيا بعدم الوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى.

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